Newsबिज़नेसAU Small Finance ने लॉन्च किया 'स्वदेश सेविंग्‍स अकाउंट' और 'स्वदेश करंट अकाउंट'

AU Small Finance ने लॉन्च किया 'स्वदेश सेविंग्‍स अकाउंट' और 'स्वदेश करंट अकाउंट'

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jan 8, 2024 17:28 IST
AU Small Finance Bank
AU Small Finance Bank

भारत का सबसे बड़ा एसएफबी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी - AU SFB), ने स्वदेश शाखाओं में ग्राहकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दो खास बैंक अकाउंट को लॉन्च किया है। ये इनोवेटिव प्रोडक्‍ट, यानी 'एयू स्वदेश सेविंग्‍स अकाउंट' और 'एयू स्वदेश करंट अकाउंट', देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों को इनोवेटिव, ग्राहक केंद्रित, बैंकिंग समाधान प्रदान करने और टेक्‍नोलॉजी व डिजिटल बैंकिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एयू एसएफबी के समर्पण को साबित करते हैं।
 यह डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डेबिट कार्ड खर्च (ईंधन पर खर्च सहित), बिल पेमेंट और एयू0101 (AU0101) के माध्यम से रिचार्ज पर 5 फीसदी कैशबैक प्रदान करता है। RuPay प्लैटिनम डेबिट कार्ड द्वारा संचालित, यह बीमा कवरेज प्रदान करता है, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट (व्यक्तिगत दुर्घटना) के लिए 2 लाख रुपये और एयर एक्सीडेंट (हवाई दुर्घटना) के लिए 5 लाख रुपये के साथ-साथ हवाई अड्डे के लाउंज का मुफ्त उपयोग भी शामिल है। यह सेविंग्‍स अकाउंट ग्राहकों को सेविंग्‍स अकाउंट या फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट (सावधि जमा) में बैलेंस बनाए रखने की सुविधा भी प्रदान करता है। ग्राहक सेविंग्‍स अकाउंट में 10,000 रुपये का औसत तिमाही बैलेंस (एवरेज क्‍वार्टली बैलेंस) बनाए रख सकते हैं या 1 लाख रुपये के फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट का विकल्प चुन सकते हैं।

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लेनदेन के व्यवहार और सेग्मेंट - स्‍पेसिफिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एयू स्वदेश करंट अकाउंट को डिजाइन करके इस परेशानी को हल करने के लिए एक ठोस प्रयास किया है। यह ‘करंट अकाउंट'  बिना किसी अनिवार्य मिनिमम बैलेंस के बैलेंस मेनटेन करने और मंथली लेनदेन के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, साथ ही डेबिट कार्ड खर्च और डिजिटल लेनदेन पर मंथली कैशबैक भी प्रदान करता है। AU स्वदेश करंट अकाउंट'  पिछले महीने के एवरेज मंथली बैलेंस (एएमबी) के 15 गुना की कैश डिपॉजिट (नकद जमा) की लिमिट भी प्रदान करता है, जिसमें हर महीने फ्री चेकबुक, बिना रुकावट पेमेंट और 20 से ज्यादा मुफ्त बैंकिंग सेवाएं जैसी अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। यह अकाउंट वीजा प्लैटिनम बिजनेस डेबिट कार्ड द्वारा पूरक है, जो  लेनदेन की हाई लिमिट, खरीद सुरक्षा, बीमा कवरेज और भारत में अग्रणी ब्रांड पर विशेष ऑफर और छूट प्रदान करता है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 8, 2024