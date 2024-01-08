Adani-Ambani: Mukesh ने फिर मारी बाजी, 72 घंटे में पलट दिया खेल, Ambani के सिर फिर नंबर 1 का ताज

भारत के दो दिग्गज कारोबारियों की संपत्ति में बड़ा फेरबदल हुआ है। भारत के दो अरबपतियों के बीच नंबर 1 की रेस जारी है। भारत और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, इसमें फिर से बदलाव हो गया है। RIL के चेयरमैन Mukesh Ambani और Adani Group के चेयरमैन Gautam Adani के बीच नंबर वन की पोजिशन को लेकर कांटे की टक्कर चल रही है। तीन दिन पहले ही गौतम अडानी की संपत्ति में आए उछाल के चलते वो अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन तीन दिन बाद ही गेम बदल गया और अंबानी ने उनसे अपनी कुर्सी वापस हासिल कर ली। हाल ही में गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर शख्त का खिताब हासिल किया था, लेकिन 72 घंटों के बाद ही सीन बदल गया है। मुकेश अंबानी फिर से नंबर वन बन गए हैं। रिलायंस के शेयरों में तेजी की बदौलत अंबानी फिर से एशिया और भारत के सबसे अमीर उद्योगपति बन गए हैं। उन्होंने तीन दिन बाद ही अपना रुतबा फिर से हासिल कर लिया है।

Bloomberg Billionaires Index के मुताबिक अंबानी दुनिया के 12वें और एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के 8 जनवरी को अंबानी की दौलत एक बार फिर से चढ़ी और वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ब्लूमबर्ग इंडेक्स पर मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 97.5 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई। बीते 24 घंटे में अंबानी की दौलत में 536 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। वहीं बीते 24 घंटे में अडानी की 3.09 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसके चलते गौतम अडानी का नेटवर्थ गिरकर 94.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत के दो दिग्गज कारोबारियों की दौलत में हुए फेरबदल के चलते एशिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों की लिस्ट में फेरबदल हो गई है। दौलत में हुए इस फेरबदल के बाद 97.5 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी अमीरों की लिस्ट में 12वें नंबर पर पहुंच गए है। वहीं गौतम अडानी 94.5 अरब डॉलर के साथ 14वें नंबर पर पहुंच गए।