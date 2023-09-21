US Debt: America पर 33 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज, इकोनॉमी पर ख़तरा

America पर इकोनॉमी से ज्यादा कर्ज हो गया है। अमेरिका की 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और अमेरिका पर कुल कर्ज 33 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का है। ऐसी क्या वजह हुई की अमेरिका पर इतना कर्ज आ गया है। चीन के बाद अमेरिका की इकॉनमी पर संकट का बादल मंडरा रहे हैं। देश का कर्ज 33 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। अगस्त में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी Fitch ने अमेरिका की रेटिंग AAA से घटाकर AA+ कर दी थी। एजेंसी ने देश के बढ़ते कर्ज के कारण ऐसा किया था। अमेरिका का ग्रॉस नेशनल डेट बेहद तेजी से बढ़ रहा है। पिछले तीन महीने में ही इसमें एक ट्रिलियन डॉलर की तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर के पहले 11 महीनों में बजट डेफिसिट यानी सरकारी खर्च और इनकम में अंतर 1.5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। यह पिछले साल की तुलना में 61 परसेंट ज्यादा है ब्याज दरों में हाल में हुई बढ़ोतरी से सरकार के लिए कर्ज चुकाना पहले ही काफी महंगा हो चुका है। साथ ही सरकार के पास कर्ज चुकाने की कोई प्लान नहीं है जिससे स्थिति और बदतर हो सकती है।

फिस्कल ईयर 30 सितंबर को खत्म हो रहा है और शटडाउन से बचने के लिए संसद को एक अक्टूबर तक 2024 के बजट को मंजूरी देनी होगी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को फंड देने के लिए जरूरी 12 बिलों में से अब तक किसी को भी मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए डेडलाइन तक प्लान के पारित होने की संभावना नहीं है। अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा ऐसे समय मंडरा रहा है जब अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में महंगाई और ब्याज दर चरम पर हैं, घाटा बेलगाम हो गया है, ऑटो इंडस्ट्री के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और फ्यूल की कीमत आसमान छू रही है। इससे देश में मंदी की आशंका बढ़ गई है। गवर्नमेंट शटडाउन से ज्यादातर सरकारी एजेंसियों की सर्विस बंद हो जाएगी और सभी गैर जरूरी सरकारी कर्मचारियों को अनपेड लीव पर जाना होगा। ईवाई के एनालिस्ट्स के मुताबिक देश में करीब 800,000 नॉन-एमरजेंसी फेडरल वर्कर हैं जिनकी एवरेज सैलरी 95,000 डॉलर है। इससे अमेरिका की इकॉनमी को हर हफ्ते छह अरब डॉलर का नुकसान होगा और चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में 0.1 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट आ सकती है। अमेरिका के इतिहास में कई बार शटडाउन हुए हैं। 2018 के अंत और 2019 के शुरुआत में भी देश में गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था।