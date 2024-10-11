scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsअर्थव्यवस्थाNifty Buy and Dips: क्या इस वीकेंड को इजरायल ईरान पर हमला करने वाला है

Nifty Buy and Dips: क्या इस वीकेंड को इजरायल ईरान पर हमला करने वाला है

हाल ही में, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने विश्वभर में निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। हालांकि निफ्टी की तेजी को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि बाजार में तेजी और बढ़ेगी। लेकिन अगर इस वीकेंड पर इजरायल ईरान पर हमला करता है, तो इसका कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक शेयर बाजारों पर बड़ा असर हो सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतें पहले जैसी तेजी से नहीं बढ़ेंगी क्योंकि दुनिया अब मिडिल ईस्ट पर उतनी निर्भर नहीं रही​

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 11, 2024 13:02 IST

कच्चे तेल की कीमतें: क्या और तेजी आएगी?
अगर इजरायल-ईरान के बीच युद्ध छिड़ता है और ईरान के तेल उत्पादन या उसके सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचता है, तो तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। लेकिन इस वृद्धि की सीमा सीमित रहेगी क्योंकि अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देशों ने हाल के वर्षों में अपने उत्पादन को बढ़ाया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई में विविधता आई है लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का अनुमान है कि तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जोकि वर्तमान के मुकाबले लगभग 20% अधिक है​

advertisement

शेयर बाजार पर असर

अगर युद्ध की स्थिति बढ़ती है, तो इसका असर ग्लोबल शेयर बाजारों पर भी पड़ सकता है। तेल कंपनियों और ऊर्जा-आधारित शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जबकि बाकी सेक्टर्स में गिरावट की संभावना है। इसलिए, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह बेहतर होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और सुरक्षित निवेश विकल्पों पर विचार करें और इस इवेंट के होने का इंतजार करें।

क्या आपको अभी शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए?

अगर आप शॉर्ट-टर्म निवेश की योजना बना रहे हैं, तो इस सप्ताहांत या अगले कुछ हफ्तों में सावधानी बरतें। तेल और ऊर्जा से संबंधित शेयरों में अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि, लंबी अवधि के निवेशक इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, खासकर अगर बाजार में गिरावट आती है। लेकिन बड़े निर्णय लेने से पहले बाजार की स्थिति को बारीकी से मॉनिटर करें​।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 11, 2024