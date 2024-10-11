Nifty Buy and Dips: क्या इस वीकेंड को इजरायल ईरान पर हमला करने वाला है

कच्चे तेल की कीमतें: क्या और तेजी आएगी?

अगर इजरायल-ईरान के बीच युद्ध छिड़ता है और ईरान के तेल उत्पादन या उसके सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचता है, तो तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। लेकिन इस वृद्धि की सीमा सीमित रहेगी क्योंकि अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देशों ने हाल के वर्षों में अपने उत्पादन को बढ़ाया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई में विविधता आई है लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का अनुमान है कि तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जोकि वर्तमान के मुकाबले लगभग 20% अधिक है​

शेयर बाजार पर असर

अगर युद्ध की स्थिति बढ़ती है, तो इसका असर ग्लोबल शेयर बाजारों पर भी पड़ सकता है। तेल कंपनियों और ऊर्जा-आधारित शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जबकि बाकी सेक्टर्स में गिरावट की संभावना है। इसलिए, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह बेहतर होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और सुरक्षित निवेश विकल्पों पर विचार करें और इस इवेंट के होने का इंतजार करें।

क्या आपको अभी शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए?

अगर आप शॉर्ट-टर्म निवेश की योजना बना रहे हैं, तो इस सप्ताहांत या अगले कुछ हफ्तों में सावधानी बरतें। तेल और ऊर्जा से संबंधित शेयरों में अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि, लंबी अवधि के निवेशक इसे एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, खासकर अगर बाजार में गिरावट आती है। लेकिन बड़े निर्णय लेने से पहले बाजार की स्थिति को बारीकी से मॉनिटर करें​।