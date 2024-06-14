22 जुलाई को शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर सकती हैं बजट
इससे पहले उन्होंने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री को कहना था कि 2025-2026 तक राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान हैं।
संसद के मानसूत्र सत्र की डेट लगभग फाइनल हो गई है। सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार 3.0 का मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक होगा। मानसून सत्र के पहले दिन यानी 22 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर सकती हैं। हालांकि, अभी सरकार की तरफ से बजट की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जून को लगातार तीसरी बार कार्यभार संभाला हैं। आने वाले समय में निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रही हैं। वे देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगी, जो लगातार सातवां बजट और लगातार छठा पूर्ण बजट पेश करेंगी। अभी तक उन्होंने 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया है।
Also Read: World Bank ने भारत की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर ये क्या कह दिया !
फरवरी में पेश किया गया था अंतरिम बजट
इससे पहले उन्होंने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री को कहना था कि 2025-2026 तक राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान हैं।