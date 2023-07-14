फ़्रांस ने UPI को अपनाया, जानिए किन-किन देशों में चलता है भारत का UPI

शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सबसे सफल पेमेंट सिस्टम यूपीआई का इस्तेमाल अब फ्रांस में किया जाएगा। PM मोदी ने कहा कि बहुत जल्द भारतीय पर्यटक एफिल टॉवर के ऊपर से यूपीआई का उपयोग करके रुपये में भुगतान कर सकेंगे। जब ऐसा होगा तो यूपीआई , फॉरेक्स जैसे कार्ड के उपयोग को खत्म कर सकता है और कैश ले जाने के झंझट को भी खत्म कर देगा।

इस साल जनवरी में सरकार ने जवाब दिया था कि करीब 10 देशों के अनिवासी भारतीय (एनआरआई) पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं बस शर्त ये होगी कि उनके घरेलू बैंक खाते विदेश में उनके फोन नंबर से जुड़े हुए हों। जो देश यूपीआई के लिस्ट में शामिल हैं उनके नाम हैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम। सबसे पहले भूटान ने भारत के यूपीआई को अपनाया था। जुलाई 2021 में, भूटान BHIM ऐप के माध्यम से UPI लेनदेन की अनुमति देने वाला पहला देश बना था।

दिसंबर 2022 में भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद, RBI और NPCI ने फरवरी में देश में आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए 'UPI वन वर्ल्ड' लॉन्च किया था।