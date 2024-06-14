scorecardresearch
2025 में रूरल इंडिया पर होगा फोकस- Morgan Stanley

मॉर्गन स्टेनली की मुख्य भारत अर्थशास्त्री उपासना चाचरा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025 में निजी पूंजीगत व्यय में अधिक व्यापक आधार पर सुधार दर्ज करेगी। BTTV के प्रबंध संपादक सिद्धार्थ ज़राबी के साथ एक साक्षात्कार में, चाचरा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय को अब निजी पक्ष से भी अधिक समर्थन मिलेगा।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 14, 2024 17:52 IST
2025 में रूरल इंडिया पर होगा फोकस- मॉर्गन स्टेनली

Morgan Stanley की मुख्य भारत अर्थशास्त्री उपासना चाचरा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025 में निजी पूंजीगत व्यय में अधिक व्यापक आधार पर सुधार दर्ज करेगी। BTTV के प्रबंध संपादक सिद्धार्थ ज़राबी के साथ एक साक्षात्कार में, चाचरा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय को अब निजी पक्ष से भी अधिक समर्थन मिलेगा।

भारत की आर्थिक वृद्धि

आर्थिक विकास पर, चाचरा ने कहा, "हम भारत के दृष्टिकोण पर काफी रचनात्मक बने हुए हैं, जैसे कि निकट अवधि के वित्तीय वर्ष 25 परिप्रेक्ष्य या मध्यम अवधि की विकास कहानी से भी, जहां हम सोचते हैं कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने की संभावना है।" उन्होंने कहा कि हाल के लोकसभा चुनाव नतीजे सरकार में और प्रमुख मंत्री पदों पर निरंतरता और इसलिए नीतिगत निरंतरता को भी दर्शाते हैं, उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि पर उनका पूर्वानुमान निकट अवधि या मध्यम अवधि दोनों में अपरिवर्तित रहता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

मॉर्गन स्टेनली इंडिया को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ेगी। मुद्रास्फीति पर टिप्पणी करते हुए, अर्थशास्त्री ने कहा कि इस वर्ष यह अधिक सीमाबद्ध रही है, मोटे तौर पर लगभग 4.9 से 5.1%।  उपासना ने कहा, अगर इस साल मानसून ठीक रहा, तो इससे खाद्य मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं कम करने में मदद मिलेगी।

2024 में आने वाले पूर्ण केंद्रीय बजट

RBI एमपीसी पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक इस साल और अगले साल भी यथास्थिति बनाए रखने की संभावना है। उपासना ने कहा कि अगर मुद्रास्फीति आश्चर्यजनक रूप से नीचे आती है या विकास के नतीजे गलत होते 2024 में आने वाले पूर्ण केंद्रीय बजट हैं तो नीतिगत दरों में ढील की संभावना है। जुलाई 2024 में आने वाले पूर्ण केंद्रीय बजट पर, उपासना ने कहा कि उन्हें राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय या ग्रामीण बुनियादी ढांचे की ओर खर्च में कहीं अधिक वृद्धि की उम्मीद है।

Jun 14, 2024