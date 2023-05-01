Fed Rate Hike: के बाद गिर सकता है बाज़ार- देवेन चौकसी

Market के दिग्गज निवेशक और जानकार देवेन चौकसी का कहना है कि मई में फेड रेट हाइक के बाद बाजार में करेक्शन आ सकता है। बिजनेस टुडे बाज़ार के साथ खास बातचीत में देवेन चौकसी ने कहा कि बैंकों में मुनाफा वसूली आ सकती है और इसलिए बैंकिंग शेयरों पर नजर रखने की जरूरत है। पेश से बातचीत के प्रमुख अंश:

advertisement

प्रश्न- मई में फेड के रेट हाईक की संभावना जताई जा रही है,ऐसे में बाजार की दशा और दिशा क्या रह सकती है।

उत्तर- फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पर सकता है, इससे कर्ज लेने वाले सेक्टर के फाइनेंनसियल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो बाजार के लंबे समय के निवेशक को दवाब में ला सकता है। फेड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

प्रश्न- कुछ फंड हाउस ने PSU बैंक के शेयरों में मुनाफा वसूली की है, आप के अनुसार क्या बैंक शेयरों में मुनाफा वसूली हो सकती है।

उत्तर- बैंकिग शेयरों में जिस तरह से शार्प रैली आई है, तो मुनाफा वसूली भी देखी जा सकती है। मई महीने में बाजार की गिरावट के साथ-साथ बैंकिंग शेयरों में मुनाफा वसूली देखी जा सकती है।

प्रश्न-अमेरिका में मंदी का शोर ज्यादा है. हर कोई मंदी की बात कर रहा है। क्या 2023 में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है।

उत्तर- बड़ी गिरावट के लिए इंटरेस्ट रेट की अहम भूमिका होगी, अगर रेट बढ़ता है और कंपनियाँ डिफाल्ट करती है तो बाजार दिशाहीन हो सकता है। ऐसी स्थिति में Capitailation पर ध्यान रखना चाहिए।

प्रश्न- आई टी कंपनीयों के नतीजे अच्छे नहीं आए, मुनाफा वसूली के बाद आई टी दिग्गज INFOSYS,TCS,HCL TECH जैसे शेयरों में आप की सलाह क्या होगी?

उत्तर- इन कंपनियों के कीमत में काफी कमी आ चुकी है,जो बेहद आकर्षक लेवल पर आ चुका है, लॉग टर्म के निवेश के लिए मैं इन सभी शेयरों में तेजी की राय रखता हूं।