CPI Data: अप्रैल में CPI महंगाई दर 4.7%, बड़ी राहत
April में रिटेल महंगाई दर 4.7% पर रही है, जो कि 18 महीने का सबसे निचला स्तर है। मार्च में रिटेल महंगाई दर 5.66% थी। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है।
April में रिटेल महंगाई दर 4.7% पर रही है महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है, जो कि 18 महीने का सबसे निचला स्तर है। मार्च में रिटेल महंगाई दर 5.66% थी। अप्रैल में खाद्य महंगाई दर 3.84 प्रतिशत रही।
Also Read: Adani-Hindenburg मामले में सुनवाई अगली 15 मई को
जबकि मार्च में खुदरा महंगाई दर 5.66 प्रतिशत थी। इसी तरह ग्रामीण महंगाई दर जहां मार्च में 5.51 प्रतिशत थी वह अप्रैल में घटकर 4.68 हो गई है।
खाद्य महंगाई मार्च के 4.79% से घटकर 3.84%
अनाज की महंगाई मार्च के 15.27% से घटकर 13.67%
सब्जियों की महंगाई मार्च के -8.51% से बढ़कर -6.50%
ऑयल और फैट्स की महंगाई मार्च के -7.86% से घटकर -12.33%
मीट और मछली की महंगाई मार्च के -1.42% से बढ़कर -1.23%
Also Read: Indian Finance Minister निर्मला सीतारमण की मुलाकात सिंगापुर के वित्त मंत्री से