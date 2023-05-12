CPI Data: अप्रैल में CPI महंगाई दर 4.7%, बड़ी राहत

April में रिटेल महंगाई दर 4.7% पर रही है महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है, जो कि 18 महीने का सबसे निचला स्तर है। मार्च में रिटेल महंगाई दर 5.66% थी। अप्रैल में खाद्य महंगाई दर 3.84 प्रतिशत रही।

जबकि मार्च में खुदरा महंगाई दर 5.66 प्रतिशत थी। इसी तरह ग्रामीण महंगाई दर जहां मार्च में 5.51 प्रतिशत थी वह अप्रैल में घटकर 4.68 हो गई है।

खाद्य महंगाई मार्च के 4.79% से घटकर 3.84%

अनाज की महंगाई मार्च के 15.27% से घटकर 13.67%

सब्जियों की महंगाई मार्च के -8.51% से बढ़कर -6.50%

ऑयल और फैट्स की महंगाई मार्च के -7.86% से घटकर -12.33%

मीट और मछली की महंगाई मार्च के -1.42% से बढ़कर -1.23%

