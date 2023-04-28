LIC Chairman: LIC के चेयरमैन बने सिद्धार्थ मोहंती
सरकार ने 29 जून, 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया है। इसके बाद, वह जून 2025 तक एलआईसी के CEO और MD होंगे। मोहंती, LIC के चार प्रबंध निदेशकों में से एक हैं, को मार्च में तीन महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था।
LIC में एमडी के रूप में शामिल होने से पहले, मोहंती एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे - जो देश के सबसे बड़े बंधक फाइनेंसरों में से एक है। अदाणी समूह में एलआईसी का निवेश इस साल की शुरुआत में जांच के दायरे में आया था, जब अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने इस समूह पर हेवन और स्टॉक हेरफेर के गैरकानूनी उपयोग का आरोप लगाया था।