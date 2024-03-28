Tribute: नहीं रहे Thinking Fast & Slow के लेखक, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट

जिदंगी में हम शॉर्ट-कट्स क्यों अपनाते हैं। हमारे दिमाग में ऐसा क्या है जो शॉर्ट कट्स को जल्दी अपनाता है और लंबे प्रोसेस के लिए रेसिस्टेंस पैदा करता है, ये दुनिया को सबसे पहले Thinking Fast & Slow के लेखक Daniel Kahneman ने बताया।

इजरायली-अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट Daniel Kahneman को इकोनॉमी का नोबेल प्राइस मिला था लेकिन उनके प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में किए गए और उनकी दी गई परिभाषा हर जगह उपयोग में की गई। मार्च 27, 2024 को उनका निधन हो गया। उन्होंने 90 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।

Dr. Kahneman को सबसे ज्यादा श्रेय Homo economicus के मिथ्स को सामने लाने के लिए जाता है। Dr. Kahneman ने दुनिया को बताया कि हमारा दिमाग शॉर्ट कट्स अपनाता है और यही वजह है कि हम गलत फैसले लेते हैं। इसके साथ ही Dr. Kahneman ने बताया कि हमारे ज्यादातर फैसले हाल ही में हुई घटनाओं से प्रभावित होते हैं। हम सबसे पहले फैसलों पर कूदना चाहते हैं और इन आदतों को बदलना आसान नहीं होता है।

Dr. Kahneman Princeton University से जुड़े थे और साल 2002 में उन्हें इकोनॉमी का नोबेल प्राइस मिला था। साल 2011 में उनकी एक किताब आई थिकिंग फास्ट एंड स्लो, इस किताब में उन्होंने बताया कि “Many people are overconfident, prone to place too much faith in their intuitions''.

Dr. Kahneman ने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा Amos Tversky के साथ एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर बिताया और निरंतर प्रयोग करते रहे। Amos Tversky की मृत्यु साल 1996 में हुई।Dr. Kahneman अनिश्वरवादी थे और उनका घर किताबों से भरा पड़ा था। यहूदी परिवार में जन्मे Dr. Kahneman को Behavioral Economics की एक बड़ी हस्ती माना जाता है।

उनके बारे में Michael Lewis लिखते हैं कि Tversky और Kahneman कहीं नहीं गए। Tversky उस पेंसिल की तरह है जो Kahneman डेस्क पर पड़ी है।

Kahneman ने सबसे पहले “Judgments Under Uncertainty,” नाम का एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसके बाद Economist Richard Thaler और legal scholar Cass Sunstein ने “libertarian paternalism का कनसेप्ट डवलप किया।

Sunstein ने साल 2008 में Nudge नाम की एक किताब लिखी, जिसमें कहा गया था कि सरकारों को लोगों को बचत, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने और जीवन में इनटेलिजेंट फैसलों को लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आम लोगों को समझाने के लिए Kahneman ने लोगो को बताया कि हमारा दिमाग दो तरीके से सोचता है। सिस्टम 1 और सिस्टम 2, सिस्टम 1 जल्दी और intuition पर आधारित होता है जबकि सिस्टम 2 काफी rationally तरीके से सोचता है। Dr. Kahneman और Tversky ने अपने जीवनकाल में Cognitive Biases को लेकर काफी प्रयोग भी किए।