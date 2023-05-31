Ambani परिवार के घर आई खुशियां, आकाश फिर से पिता बने

Akash Ambani और Shloka Ambani के घर एक बार फिर से खुशियां आईं हैं। आकाश अंबानी एक बार फिर पिता बन गए हैं। श्लोका अंबानी ने इस बार बेटी को जन्म दिया है। इससे पहले अंबानी परिवार के घर में 2021 में खुशियां आई थीं, जब आकाश और श्लोका के घर Prithavi का जन्म हुआ था। सूत्रों के मुताबिक अंबानी परिवार जल्द ही इस खबर का आधिकारिक ऐलान कर सकता है।

( इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)