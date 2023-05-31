scorecardresearch
Ambani परिवार के घर आई खुशियां, आकाश फिर से पिता बने

Akash Ambani और Shloka Ambani के घर एक बार फिर से खुशियां आईं हैं। आकाश अंबानी एक बार फिर पिता बन गए हैं। श्लोका अंबानी ने इस बार बेटी को जन्म दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 31, 2023 19:19 IST
Akash Ambani एक बार फिर पिता बन गए हैं। Shloka Ambani ने इस बार बेटी को जन्म दिया है।

Akash Ambani और Shloka Ambani के घर एक बार फिर से खुशियां आईं हैं। आकाश अंबानी एक बार फिर पिता बन गए हैं। श्लोका अंबानी ने इस बार बेटी को जन्म दिया है।  इससे पहले अंबानी परिवार के घर में 2021 में खुशियां आई थीं, जब आकाश और श्लोका के घर Prithavi का जन्म हुआ था। सूत्रों के मुताबिक अंबानी परिवार जल्द ही इस खबर का आधिकारिक ऐलान कर सकता है।

( इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

Akash Ambani और Shloka Ambani के घर एक बार फिर से खुशियां आईं हैं

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 31, 2023