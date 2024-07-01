Zomato को Karnataka Tax Department से ₹9.5 करोड़ का मिला GST नोटिस, अपील फाइल करेगी कंपनी

Zomato को Karnataka के Tax Department ने 9.5 करोड़ रुपए का GST, इंटरेस्ट और जुर्माने का नोटिस दिया है। कंपनी ने इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। जोमैटो की फाइलिंग के मुताबिक, कर्नाटक टैक्स अथॉरिटी ने कंपनी को 5.01 करोड़ रुपए का गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST), 3.93 करोड़ रुपए इंटरेस्ट और 50,19,546 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कंपनी को यह नोटिस वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मिला है। टैक्स नोटिस मिलने पर कंपनी ने कहा, 'हमारा मानना ​​है कि हमारे पास मेरिट बेसिस पर पर एक स्ट्रॉग केस है और कंपनी उचित अथॉरिटी के सामने कर्नाटक टैक्स अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ अपील फाइल करेगी।'

advertisement

Also Read: गलत तरीके से सिम खरीदने पर 50 लाख रूपए जुर्माना, 3 साल की होगी सजा

मार्च में दिया था 23.26 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस

इससे पहले मार्च में कंपनी को कर्नाटक के टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की ओर से 23.26 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड और पेनल्टी का नोटिस मिला था। तब कंपनी ने कहा था कि मेरिट्स के आधार पर उसका केस मजबूत है और वह उचित अथॉरिटी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

FY24 में कंपनी को ₹351 करोड़ का मुनाफा हुआ

वित्त वर्ष 2023-24 में जोमैटो को 351 करोड़ रुपए का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ जबकि पूरे साल का रेवेन्यू यानी आय 12,114 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी को 971 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था जबकि रेवेन्यू 7,079 करोड़ रुपए रहा था। वहीं 2024 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 175 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। एक साल पहले की समान तिमाही यानी Q4FY23 में, जोमैटो को 188 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ये लगातार चौथी तिमाही है जब कंपनी की कमाई हरे निशान में रही है।

चौथी तिमाही में आय 73% बढ़कर 3,562 करोड़ पहुंची

कंपनी का रेवेन्यू भी चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 73% बढ़कर 3,562 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू ऐसे समय में बढ़ा है, जब ये सेक्टर कम मांग के दबाव से जूझ रहा है। पिछले साल की समान तिमाही में, जोमैटो ने 2,056 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया था।