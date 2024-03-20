Zomato का 'Pure-Veg-Mode' लॉन्च, सिर्फ वेज रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस शामिल

scorecardresearch
NewsकारोबारZomato का 'Pure-Veg-Mode' लॉन्च, सिर्फ वेज रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस शामिल

गोयल ने कहा, 'हमारी डेडिकेटेड प्योर वेज फ्लीट सिर्फ प्योर वेज रेस्टोरेंट्स के ऑर्डर को ही पूरा करेगी। इसका मतलब यह है कि नॉन-वेज मील या यहां तक कि नॉन-वेज रेस्टोरेंट्स से सर्व किया गया वेजिटेरियन मील, कभी भी हमारे प्योर वेज फ्लीट के लिए बने ग्रीन डिलीवरी बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा।'

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 20, 2024 11:50 IST
Zomato का 'Pure-Veg-Mode' लॉन्च
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato ने भारत में 100% वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करने वाले कस्टमर्स के लिए 'Pure-Veg-Mode' और 'Pure Veg Fleet' लॉन्च किया है। जोमैटो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) दीपिंदर गोयल ने मंगलवार (19 मार्च) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। 

फीचर अगले कुछ हफ्तों में पूरे देश में फेज्ड रोल आउट किया जाएगा: दीपिंदर गोयल

दीपिंदर गोयल ने पोस्ट में लिखा, 'दुनिया के सभी देशों की तुलना में भारत में वेजिटेरियन्स का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। उनसे हमें सबसे जरूरी फीडबैक मिला है। वह यह है कि वे इस बात पर बहुत खास ध्यान देते हैं कि उनका खाना कैसे पकाया जाता है और उनके फूड को कैसे हैंडल किया जाता है। वेजिटेरियन्स के डाइटरी प्रेफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए हम आज जोमैटो पर 'प्योर वेज फ्लीट' (डिलीवरी पर्सन्स की एक अलग टीम) के साथ-साथ उन कस्टमर्स के लिए 'प्योर वेज मोड' लॉन्च कर रहे हैं, जो 100% वेजिटेरियन डाइटरी पसंद करते हैं। यह फीचर अगले कुछ हफ्तों में पूरे देश में फेज्ड रोल आउट किया जाएगा। हम अपने कस्टमर्स की बात सुनने और बेस्ट पॉसिबल तरीके से अपनी कम्युनिटी की सेवा करने के लिए कमिटेड हैं।' 

'प्योर वेज मोड' में सिर्फ वेजिटेरियन फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट्स का ऑप्शन मिलेगा

जोमैटो के CEO ने बताया कि 'प्योर वेज मोड' में सिर्फ वेजिटेरियन फूड सर्व करने वाले रेस्टोरेंट्स का ही ऑप्शन मिलेगा। इस मोड में नॉन-वेजिटेरियन आइटम्स ऑफर करने वाले रेस्टोरेंट्स शामिल नहीं रहेंगे। दीपिंदर ने बताया कि यह मोड किसी भी रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस को पूरा नहीं करता है। 

प्योर वेज फ्लीट रेड डिलीवरी बॉक्स के बजाय ग्रीन डिलीवरी बॉक्स का यूज करेगा

जोमैटो का प्योर वेज फ्लीट स्टैंडर्ड रेड डिलीवरी बॉक्स के बजाय ग्रीन डिलीवरी बॉक्स का यूज करेगा। दीपिंदर ने बताया कि ये डिलीवरी पर्सन सिर्फ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स से ही ऑर्डर डिलीवर करेंगे और कोई भी नॉन-वेजिटेरियन आइटम्स हैंडल नहीं करेंगे। इसके अलावा वे ग्रीन डिलीवरी बॉक्स लेकर नॉन-वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में एंटर भी नहीं करेंगे। 

हमारी डेडिकेटेड प्योर वेज फ्लीट सिर्फ प्योर वेज रेस्टोरेंट्स के ऑर्डर को ही पूरा करेगी

