लॉजिस्टक में ITC की बड़ी छलांग, शिपिंग कॉरपोरेशन से हाथ मिलाया

आईटीसी लिमिटेड जैसे एफएमसीजी दिग्गज के साथ आईडब्ल्यूएआई का सहयोग अंतर्देशीय जल परिवहन की बढ़ती क्षमता को रेखांकित करता है जो रेलवे और रोडवेज की तुलना में परिवहन का एक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल तरीका है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 19, 2024 13:15 IST
आईटीसी लिमिटेड ने अपने एफएमसीजी उत्पादों को भेजने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ हाथ मिलाया है

ITC Limited ने अपने एफएमसीजी उत्पादों को भेजने के लिए Inland Waterways Authority of India के साथ हाथ मिलाया है। आईटीसी लिमिटेड के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (नूडल्स) के आठ कंटेनरीकृत कार्गो ले जाने वाले एक जहाज को कोलकाता से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिस जहाज से माल ढुलाई की गई उसका नाम एमवी रवीन्द्रनाथ टैगोर है जिसकी वहन क्षमता 16 टीईयू है। इसका संचालन इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड (आईसीएसएल) द्वारा किया जा रहा है जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। मालवाहक जहाज की आवाजाही की निगरानी और सुविधा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा की जा रही है - जो देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत प्रमुख निकाय है।

आईटीसी लिमिटेड

आईटीसी लिमिटेड जैसे एफएमसीजी दिग्गज के साथ आईडब्ल्यूएआई का सहयोग अंतर्देशीय जल परिवहन की बढ़ती क्षमता को रेखांकित करता है जो रेलवे और रोडवेज की तुलना में परिवहन का एक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल तरीका है। पिछले साल नवंबर में, IWAI ने अमेज़ॅन इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के माध्यम से अपने पहले ई-कॉमर्स कार्गो की आवाजाही को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाया।

Mar 19, 2024