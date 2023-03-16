scorecardresearch
मुकेश अंबानी को जारी रहेगी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

हम सब जानते हैं कि भारत के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को भारत में Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। लेकिन अब पूरे अंबानी परिवार को ये सुरक्षा देश-विदेशों में भी दी जाएगी। दरअसल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष याचिका पर सुनाया है। यानि की जब अंबानी और उनकी फैमली विदेश यात्रा कर रहे हों तो उनकी सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

New Delhi,UPDATED: Apr 9, 2023 12:13 IST
हम सब जानते हैं कि भारत के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को भारत में Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। लेकिन अब पूरे अंबानी परिवार को ये सुरक्षा देश-विदेशों में भी दी जाएगी। दरअसल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष याचिका पर सुनाया है। यानि की जब अंबानी और उनकी फैमली विदेश यात्रा कर रहे हों तो उनकी सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अब सबसे पहले जानिए कि मुकेश अंबानी की सुरक्षा घेरा कितना बड़ा है? फिर बताएंगे कि इस जबरदस्त सिक्योरिटी पर खर्च कितना होता है और सुरक्षा इंतजाम का खर्चा आखिर उठाता कौन है? 

58 कमांडो वाली अंबानी की सिक्योरिटी

Z+ सिक्योरिटी भारत में VVIP की सबसे हाई लेवल की सुरक्षा मानी जाती है, इसके तहत 6 सेंट्रल सिक्योरिटी लेवल होते हैं और मुकेश अंबानी को ये ही सुरक्षा मिली हुई है। CRPF के करीब 58 कमांडो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सिक्योरिटी में 24 घंटे तैनात रहते हैं। ये कमांडो जर्मनी में बनी हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन समेत कई आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। इस गन से एक मिनट में 800 राउंड गोलियां दागी जा सकती हैं। CRPF के अलावा मुकेश अंबानी के पास करीब 15-20 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, जो बिना हथियारों के यानी निहत्थे होते हैं। उनके पर्सनल गार्ड्स को इजराइल स्थित सिक्योरिटी-फर्म ने ट्रेनिंग दी है। अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी क्राव मगा यानि की इजराइली मार्शल आर्ट में ट्रेंड हैं। ये गार्ड्स दो शिफ्ट में काम करते हैं, जिनमें भारतीय सेना के रिटायर्ड और NSG के जवान भी शामिल हैं। 

अब सवाल उठता है कि इतने तामझाम के लिए सरकार का पैसा खर्च होगा या फिर अंबानी परिवार का? तो आपको बता दें कि अबतक इस सुरक्षा का खर्चा केंद्रीय गृह मंत्रालय उठाता था, लेकिन अब अंबानी परिवार उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अंबानी परिवार की सिक्योरिटी का पूरा खर्चा अंबानी परिवार उठाएगा और खबरों की मानें तो Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी पर प्रति व्यक्ति 40 से 45 लाख रुपए महीना खर्च होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 58 लोगों की सिक्टोरिटी की टीम पर कितना खर्च होता होगा?

