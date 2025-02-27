World’s 24 Super Billionaires: लिस्ट में Elon Musk के साथ Ambani-Adani का नाम

द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 419.4 अरब डॉलर है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और वॉरेन बफेट समेत टॉप 24 शीर्ष सुपर बिलेनियर की लिस्ट तैयार की गई है। बढ़ती संख्या में अरबपतियों के बीच, एक नई कैटेगिरी 'सुपर बिलेनियर' उभरकर आई है, जो बेहद अमीर लोगों को अन्य अरबपतियों से अलग करती है।

advertisement

सुपर अरबपति कौन होता है?

वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) के अनुसार, जिन व्यक्तियों की संपत्ति 50 अरब डॉलर या उससे ज्यादा होती है, उन्हें सुपर अरबपति कहा जाता है। WSJ ने ग्लोबल वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म Altrata के डेटा के आधार पर यह लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में शामिल 24 सुपर अरबपतियों में से 16 'सेंटी-अरबपति' की कैटेगिरी में आते हैं, यानी उनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर से अधिक है।

दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है?

WSJ की रिपोर्ट के अनुसार, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी संपत्ति 419.4 अरब डॉलर है। एलन मस्क Tesla, SpaceX, Neuralink और X (पहले Twitter के नाम से जाना जाता था) जैसे कई बड़े इनोवेटिव बिजनेस के मालिक हैं। उनकी संपत्ति एक आम अमेरिकी परिवार की औसत संपत्ति से 20 लाख गुना अधिक है।

मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी सूची में शामिल

इस लिस्ट में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी शामिल हैं। मुकेश अंबानी (रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन) की कुल संपत्ति 90.6 अरब डॉलर है। गौतम अडानी (अडानी ग्रुप के चेयरमैन) की संपत्ति 60.6 अरब डॉलर है।

इस लिस्ट में टॉप पर नीचे दिए गए अरबपति शामिल हैं:

एलन मस्क

जेफ बेजोस

बर्नार्ड अर्नोल्ट

लॉरेंस एलिसन

मार्क जुकरबर्ग

सर्गेई ब्रिन

इस लिस्ट में Tech Entrepreneurs का दबदबा देखने को मिला है। टॉप 10 अमीर व्यक्ति में Amazon, Meta जैसी वैश्विक टेक कंपनियां के लीडर शामिल हैं।

महिलाओं की कम भागीदारी

इस लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। टॉप 24 सुपर अरबपतियों में केवल तीन महिलाएं शामिल हैं: