कौन-कौन से फैक्टर तय करेंगे इस हफ्ते बाजार की चाल?
भारतीय शेयर बाजार इस सप्ताह भी इवेंट से भरपूर रहने वाला है। पीएम मोदी की US विजिट, जेरोम पॉवेल की अमेरिकी संसद के सामने प्रस्तावित बयान, FII इनफ्लो और ग्लोबल ट्रैंडस पर बाजार की चाल निर्भर करेगी।
भारतीय शेयर बाजार इस सप्ताह भी इवेंट से भरपूर रहने वाला है। PM Modi की US विजिट, Jerome Powell की अमेरिकी संसद के सामने प्रस्तावित बयान, FII इनफ्लो और ग्लोबल ट्रैंडस पर बाजार की चाल निर्भर करेगी।
PM की US विजिट, प्रधानमंत्री मोदी 21-24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। PM की यह यात्रा इंडो-पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती मुखरता और US के अपने ज्यादातर बिजनेस को चीन से दूर और घर के साथ-साथ अन्य मित्र देशों में ले जाने की इच्छा के बीच हो रही है। PM मोदी अपने चार दिन की अमेरिका विजिट मे काफी बिजी रहने वाले हैं। जिसमें वे US Congressके ज्वाइंज सेशन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा PM मोदी अमेरिका के बिजनेस और इंडस्ट्रियों के प्रमुखों के साथ बातचीत भी करेंगे। साथ ही इंडो-अमेरिकन डायस्पोरा के साथ जुड़ाव भी शामिल है।
Jerome Powell का प्रस्तावित बयान, फेड चेयरमेन जेरोम पॉवेल 21 जून को अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देने के लिए तैयार हैं । उन्हे फेड द्वारा हाल ही में दरों बढ़ोतरी और अर्थव्यवस्था के लिए उनके दृष्टिकोण पर सवालों का सामना करना पड़ सकता है। पॉवेल ने पहले ही संकेत दे दिया है कि इस साल कम से कम दो और बढ़ोतरी आवश्यक हो सकती है। पहली बढ़ोतरी संभवत: जुलाई तक होगी। फेड के लिसा कुक और फिलिप जेफरसन भी उसी दिन गवाही देंगे।
FII और DII फ्लो, बीते हफ्ते FII ने 6,644 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, DII ने 1,320 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। जून में अब तक FII की नेट बाइंग 6,886 करोड़ रुपए और DII की नेट खरीद 4,329 करोड़ रुपए रही है।
तेल के दाम, 16 जून को समाप्त सप्ताह में ब्रेंट क्रूड 2.4 फीसदी बढ़कर 76.61 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। WTI क्रूड $71.78 पर बंद हुआ। चीन से मांग बढ़ने की उम्मीद से तेल में तेजी आई । चीन की रिफाइनरी उत्पादन मई में अपने दूसरे उच्चतम रिकॉर्ड पर पहुंच गया। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्प के CEO को उम्मीद है कि चीनी मांग दूसरी छमाही के दौरान बढ़ती रहेगी। रुसी ऊर्जा मंत्री Nikolai Shulginov ने कहा है कि तेल की कीमतें लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने की उम्मीद है।
कॉर्पोरेट एक्शन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, क्राफ्ट्समैन औटोमेशन, मेघमनी फाइनकेम, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, CEAT, बैंक ऑफ इंडिया, पॉलीकैब इंडिया और ओबेरॉय रियल्टी एक्स-डिविडेंड बन जाएंगे। जबकि ब्लू स्टार और इंडियामार्ट इंटरमेश अगले हफ्ते एक्स बोनस हो जाएंगे।