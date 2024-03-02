scorecardresearch
Newsकारोबारप्री-वेडिंग इवेंट में जब अनंत ने अपनी सेहत की बात की तो मुकेश अंबानी की आंखों में आंसू आ गए

प्री-वेडिंग इवेंट में जब अनंत ने अपनी सेहत की बात की तो मुकेश अंबानी की आंखों में आंसू आ गए

"मेरा परिवार मुझे विशेष महसूस कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मेरा जीवन पूरी तरह से गुलाबों का बिस्तर नहीं है। मैंने कांटों के दर्द का अनुभव किया है। मैंने बचपन से ही कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया है, लेकिन मेरे पिता और मां ने मुझे कभी ऐसा नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि मुझे कष्ट हुआ है। वे हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं,''

Ankur Tyagi
Noida(Uttar Pradesh),UPDATED: Mar 2, 2024 15:45 IST
mukesh Ambani

रिलायंस के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी तब रो पड़े जब उनके बेटे अनंत अंबानी ने गुजरात के जामनगर में अपने विवाह पूर्व कार्यक्रम के दौरान अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में बात की। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का तीन दिवसीय भव्य प्री-वेडिंग कार्यक्रम शुक्रवार को शुरू हो गया।

कार्यक्रम में अपने संबोधन में, अनंत अंबानी ने उन्हें विशेष महसूस कराने के लिए अपने माता-पिता को धन्यवाद दिया और बचपन में स्वास्थ्य के साथ अपने संघर्षों के बारे में बात की। अपने संबोधन के दौरान मुकेश अंबानी भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए।

"मेरा परिवार मुझे विशेष महसूस कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मेरा जीवन पूरी तरह से गुलाबों का बिस्तर नहीं है। मैंने कांटों के दर्द का अनुभव किया है। मैंने बचपन से ही कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया है, लेकिन मेरे पिता और मां ने मुझे कभी ऐसा नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि मुझे कष्ट हुआ है। वे हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं,'' 


इस जोड़े ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक सामुदायिक दावत के साथ विवाह पूर्व उत्सव की शुरुआत की, जिसमें पड़ोसी गांवों के हजारों लोगों की मेजबानी की गई और उन्हें गुजराती व्यंजन परोसे गए।

मुख्य तीन दिवसीय कार्यक्रम में, दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों सहित 1,000 से अधिक अतिथि उपस्थित हैं। उल्लेखनीय आमंत्रितों में बिल गेट्स, मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जैसे शीर्ष बॉलीवुड सितारे शामिल हैं।

शुक्रवार को, पॉप स्टार रिहाना ने पहली बार भारत में कार्यक्रम में भाग लिया । अपने प्रदर्शन के दौरान, रिहाना ने 'डायमंड्स', 'रूड बॉय', 'पोर इट अप' और अन्य जैसे अपने कुछ सदाबहार हिट गानों की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

Mar 2, 2024