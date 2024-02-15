scorecardresearch
NewsकारोबारPAYTM को लेकर दो बड़ी खबरें क्या आई? कंपनी पर आई अब कौन सी नई परेशानी ?

PAYTM को लेकर दो बड़ी खबरें क्या आई? कंपनी पर आई अब कौन सी नई परेशानी ?

केंद्रीय बैंक की कार्रवाई के बाद से पेटीएम ने अपने मार्केट वैल्यू का लगभग 55% खो दिया है। बुधवार को कंपनी के शेयर करीब 10% लुढ़क गए।पिछले एक महीने में पेटीएम का शेयर 51.45% गिर चुका है।

Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Feb 15, 2024 11:22 IST
पेटीएम की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है
Paytm की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। पेटीएम को लेकर दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले पहली खबर पर चर्चा करते हैं।

पहली खबर

पेटीएम के शेयरों के लिए सर्किट लिमिट और घटा दी गई है। RBI की कार्रवाई के बाद लगातार दो कारोबारी दिनों में इसके शेयर 20 फीसदी के लोअर सर्किट पर आकर बंद हुए थे। इसके बाद इस लिमिट को घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया और अब इस लिमिट को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। Paytm Shares की सर्किट लिमिट घटाने का मतलब ये है कि अब इसके शेयर एक दिन में अधिकतम 5 फीसदी ही चढ़-उतर सकते हैं।

दूसरी खबर

दूसरी खबर क्या है? कंप्लायंस परेशानियों का सामना कर रही पेटीएम को ED के नोटिस के बाद एक और झटका लगा है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरोपों पर पेटीएम के खिलाफ फॉरेन मनी मैनेजमेंट एक्‍ट (FEMA) के तहत मामला शुरू किया गया है। फिनटेक कंपनी के खिलाफ विदेशों में इंडिविजुएल और कॉर्पोरेट की ओर से किए गए ट्रांसफर कवर की जांच की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने आरबीआई से पेटीएम पर दस्तावेज की मांग की है। इस पूरे मामले में विस्तार से स्टडी की जा रही है। हालांकि, इस बारे में ईडी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नही कहा गया है। 

Paytm की ओर से जवाब

लेकिन Paytm की ओर से जवाब आया है। पेटीएम ने कहा कि कंपनी और उसकी सहयोगी इकाई Paytm पेमेंट्स बैंक, अधिकारियों को उनकी मांग के हिसाब से दस्तावेज उपलब्ध करा रही है।
पेटीएम की ओर से जांच में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनसे जो भी रिपोर्ट या दस्तावेड मांगेंगे जाएंगे वो उसके लिए तैयार हैं. पेटीएम ने बीते हफ्ते विदेशी फोरेक्स एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन में शामिल होने की रिपोर्ट से इनकार किया था.। उन्होंने कहा कि हम रेगुलेटर्स की ओर से मांगी जाने वाली जानकारी में कोई कोताही नहीं बरतेंगे।

केंद्रीय बैंक की कार्रवाई

केंद्रीय बैंक की कार्रवाई के बाद से पेटीएम ने अपने मार्केट वैल्यू  का लगभग 55 प्रतिशत खो दिया है। बुधवार को कंपनी के शेयर करीब 10 प्रतिशत लुढ़क गए।पिछले एक महीने में पेटीएम का शेयर 51.45 प्रतिशत गिर चुका है। वहीं, बीते पांच दिनों में कंपनी के शेयरों में 26.42 प्रतिशत की गिरावट आई है।

Feb 15, 2024