सरकारी कंपनियों के स्टॉक में क्या अभी भी दम बाकी है? जानने के लिए पढ़िए ये रिपोर्ट

सरकारी कंपनियों के स्टॉक को लेकर बाजार में दो थ्योरी चल रही हैं, एक थ्योरी कह रही है कि PSU स्टॉक महंगे हैं, ये जरूर से ज्यादा ऊपर चढ़ चुके हैं और दूसरी थ्योरी कह रही है कि अभी ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? हकीकत क्या है? क्या अभी भी सरकारी कंपनियों के स्टॉक में दम बाकी है? जी हां बिल्कुल बाकी हैं। ये हम नहीं एक दिलचस्प रिपोर्ट बता रही है। यहां तक के इस रिपोर्ट में वो सरकारी स्टॉक्स भी बताएं गए हैं, जिनमें आगे भागने की रफ्तार दिख रही है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट को और ये भी जानेंगे की, किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि अभी PSU स्टॉक्स पिक्चर बाकी है?

Jefferies की ओर से रिपोर्ट जारी

तो सबसे पहले आपको बता दें कि Jefferies की ओर से ये रिपोर्ट जारी की गई है। उनका कहना है कि भले ही पिछले एक साल में PSU इंडेक्स ने NSE निफ्टी के मुकाबले में 70% ज्यादा रिटर्न दिया हो, फिर भी NSE बैरोमीटर की तुलना में ये 40% छूट पर कारोबार कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये 40% डिस्काउंट पर है। जेफ़रीज़ ने ये भी कहा है कि एक एवरेज हिसाब से देखें तो इसमें 15% रीरेटिंग कैपिसिटी दिखती है। यानि कम से कम भी 15% की रीरेटिंग की गुंजाइश बनती है। जेफरीज ने कहा कि साल 2020 से पहले एक दशक के खराब प्रदर्शन के बाद PSU रैली आई है और इसका नेतृत्व Earnings Per Share अपग्रेड और रिटर्न ऑन इक्विटी में सुधार हुआ है। जेफरीज ने मोदी सरकार पर भी बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि भारत में आने वाले दिनों में भी कैपिटल एक्पेंडिचर अच्छा रहने वाला वाला है। उनका कहना है कि सरकार गवर्नेंस में तेजी से सुधार कर रही है और value maximisation की वजह से PSU स्टॉक को और बूस्ट मिल सकता है।

सरकारी स्टॉक्स

अब बात करते हैं सरकारी स्टॉक्स की। जेफरीज को किन स्टॉक्स में दम लग रहा है। किसमें अपसाइड दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कोल इंडिया की।

जेफरीज ने कोल इंडिया पर खरीदारी की सलाह दी है। इसके लक्ष्य को बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया है। उनका कहना है कि Q3 में कैश एबिटा अनुमान से ऊपर रहा है। बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए वॉल्यूम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में सुधार हुआ है। FY24-26 के लिए इसके EPS अनुमान को 4 से 9% तक अपग्रेड किया है। उनका कहना है हाल ही में हुई रैली के बावजूद इसका PE बेहतर लग रहा है।

NTPC

अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। यहां जेफरीज ने NTPC को चुना है। उन्होंने इस स्टॉक को बाय की रेटिंग दी है। उनका कहना है कि इसकी Earnings Per Share ग्रोथ पावर ग्रिड के मुकाबले 10 से 12% ज्यादा दिख रही है। SBI को लेकर भी जेफरीज को 40% का अपसाइड दिख रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए भी जेफरीज बुलिश है और IOC, BPCL और HPCL को लेकर उनकों अपसाइड दिख रहा है।