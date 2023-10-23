Wagh Bakri chai के मालिक की कुत्ते के हमले में मौत

Gujarat में एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि Wagh Bakri Chai एक बड़ा ब्रैंड है। इस कंपनी को Tea Processors And Packers Limited के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर Parag Desai का 49 साल की उम्र में Ahmedabad के एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। लेकिन उनकी मौत की वजह, बहुत ही हैरान करने वाली है। दरअसल ये घटना 15 अक्टूबर की है जब पराग देसाई Iskcon Ambli Road के पास मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। सड़क पर गिरने के बाद एक सुरक्षा गार्ड ने परिवार को घटना के बारे में बताया और पराग देसाई को इलाज के लिए पास के Shelby Hospital ले जाया गया। इसके बाद उन्हें Zydus Hospital में शिफ्ट किया गया था। उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। उनकी तुरंत सर्जरी की गई और सात दिनों तक उनकों वेंटिलेटर पर रखा गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पराग देसाई की जान नहीं बच सकी। उनका अंतिम संस्कार सुबह 9 बजे थलतेज श्मशान में किया गया। लेकिन इसमें असली खबर ये है कि उनकी मौत की असली वजह क्या है तो कंपनी के मार्केटिंग हेड के मुताबिक, देसाई 15 अक्टूबर को इस्कॉन अंबली रोड के पास सुबह की सैर करने निकले थे। इस दौरान उनके ऊपर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। वह गिर गए और कुत्तों ने उन्हें घायल कर दिया। जिस वजह से उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया।

पराग देसाई के पर्सनल लाइफ की बात करें तो पराग, फैमिली बिजनेस की चौथी पीढ़ी के सदस्य थे। 1892 में नारनदास देसाई ने इस ग्रुप की स्थापना की थी। वो 1995 में वाघ बकरी में शामिल हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी विदिशा और बेटी परीशा हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, वाघ बकरी का टर्नओवर लगभग 2,000 करोड़ रुपए का है। उसका 50 मिलियन किलोग्राम से ज्यादा का टी डिस्ट्रीब्यूशन है। वाघ बकरी चाय की गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मजबूत बाजार उपस्थिति है। ब्रांड ने हाल ही में बिहार, ओडिशा और झारखंड जैसे बाजारों में भी कदम रखा है।