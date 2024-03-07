Vivo V30 Pro Launch: भारत में लॉन्च हुआ ये फोन, कीमत 33,999 रुपये से शुरू

वीवो ने भारत में Vivo V30 और Vivo 30 Pro को संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। नई V30 सीरीज़ में बेहतर कैमरे हैं और V-सीरीज़ का आकर्षक डिज़ाइन बरकरार रखा गया है। अब तक की सबसे पतली बॉडी और दमदार 5000 एमएएच बैटरी के साथ यह स्मार्टफोन इनोवेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। विवो V30 प्रो ने स्मार्टफोन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए V सीरीज में पहली बार ZEISS के साथ साझेदारी की है।

वीवो वी30 प्रो, वीवो वी30: भारत में कीमत

Vivo V30 Pro को दो अलग-अलग रंगों में पेश किया जाएगा: अंडमान ब्लू और क्लासिक ब्लैक। 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वाले मॉडल के लिए कीमतें 41,999 रुपये से शुरू होंगी और 12 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज वाले संस्करण के लिए 46,999 रुपये तक जाएंगी।

दूसरी ओर, रेगुलर विवो V30 तीन रंग विकल्पों में उपलब्ध होगा: अंडमान ब्लू, पीकॉक ग्रीन (जो रंग बदलता है), और क्लासिक ब्लैक। यह तीन स्टोरेज वेरिएंट में आएगा: 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी स्टोरेज 33,999 रुपये में, 8 जीबी रैम के साथ 256 जीबी स्टोरेज 35,999 रुपये में और 12 जीबी रैम 256 जीबी स्टोरेज के साथ 37,999 रुपये में।

V30 सीरीज़ के दोनों मॉडल आज से प्री-बुक किए जा सकते हैं और आधिकारिक तौर पर 14 मार्च, 2024 से फ्लिपकार्ट, वीवो इंडिया ई-स्टोर और अन्य पार्टनर रिटेल स्टोर्स पर बिक्री पर होंगे। इसके अतिरिक्त, V30 सीरीज खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष ऑफर भी उपलब्ध होंगे।

विवो V30 प्रो, विवो V30: विशिष्टताएँ

विवो V30 प्रो पूरी तरह से पेशेवर-ग्रेड पोर्ट्रेट कैप्चर करने के बारे में है। इसमें सोनी IMX920 सेंसर के साथ ZEISS ट्रिपल मेन कैमरा है, जो ZEISS ऑप्टिक्स मानकों को पूरा करता है। इस सेटअप में 50 MP ZEISS प्रोफेशनल पोर्ट्रेट कैमरा, 50 MP AF अल्ट्रा वाइड-एंगल कैमरा और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन के साथ 50 MP (VCS) ट्रू कलर मेन कैमरा शामिल है, जो अस्थिर परिस्थितियों में भी स्पष्ट तस्वीरें सुनिश्चित करता है।

V30 प्रो सिनेमाई पहलू अनुपात और AI-संचालित प्राकृतिक बोकेह प्रभाव के लिए ZEISS सिनेमैटिक वीडियो बोकेह भी पेश करता है। इसमें यथार्थवादी छवियों के लिए ZEISS प्राकृतिक रंग और कलात्मक स्पर्श के लिए ZEISS बॉर्डर वॉटरमार्क शामिल है। फोन में बेहतर वाइड-एंगल लेंस और मानक ऑटोफोकस के साथ 50MP आई एएफ ग्रुप सेल्फी कैमरा है।

V30 Pro को पतली 7.45 मिमी बॉडी और 3D बॉर्डरलेस घुमावदार डिस्प्ले के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसका वजन 188 ग्राम है और यह अंडमान ब्लू और क्लासिक ब्लैक रंगों में आता है।

डिस्प्ले 6.78-इंच, 1.5K (2800×1260) 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120 Hz रिफ्रेश रेट है, जो अत्यधिक धूप में भी एक शानदार दृश्य अनुभव प्रदान करता है।

यह मीडियाटेक डाइमेंशन 8200 SoC प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसमें 80W फ्लैशचार्ज के साथ 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी है, जो इष्टतम प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता प्रदान करती है।

वीवो V30 स्पेक्स

Vivo V30 उत्कृष्ट कैमरा प्रदर्शन देने पर केंद्रित है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 50MP (VCS) ट्रू कलर मेन कैमरा और 50MP AF अल्ट्रा वाइड-एंगल कैमरा है, जो प्रभावशाली 119 प्रतिशत अल्ट्रा-वाइड-एंगल परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

V30 प्रो के समान, इसमें उच्च गुणवत्ता वाली सेल्फी के लिए 50MP आई एएफ ग्रुप सेल्फी कैमरा भी है।

V30 में 3डी बॉर्डरलेस कर्व्ड डिस्प्ले के साथ पतला 7.45 मिमी डिज़ाइन है, जिसका वजन 186 ग्राम है। यह तीन रंगों में उपलब्ध है: अंडमान ब्लू, पीकॉक ग्रीन (रंग बदलने वाला), और क्लासिक ब्लैक।

डिस्प्ले 6.78-इंच, 1.5K (2800×1260) 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120 Hz रिफ्रेश रेट है, जो तेज धूप में भी स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है।

स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 प्रोसेसर द्वारा संचालित, इसमें 80W फ्लैशचार्ज के साथ 5000 एमएएच की बैटरी है, जो लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन और स्थायित्व को सुनिश्चित करती है।

दोनों डिवाइस फनटच ओएस 14 पर चलते हैं और 3 पीढ़ियों के एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल के सुरक्षा अपडेट के वादे के साथ आते हैं। इनका निर्माण भारत में विवो की ग्रेटर नोएडा सुविधा में किया जाता है।