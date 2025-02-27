अब सिर्फ 11 रुपये में करें हवाई सफर! धमाकेदार ऑफर सुनकर आप भी गए चौंक

हवाई यात्रा का सपना हर किसी का होता है, खासकर भारत जैसे देश में जहां अभी भी लाखों लोग फ्लाइट का अनुभव लेने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अब यह सपना साकार हो सकता है क्योंकि वियतजेट एयर (Vietjet Air) ने एक शानदार ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत भारत से वियतनाम की फ्लाइट टिकट मात्र 11 रुपये (टैक्स और अन्य शुल्क अतिरिक्त) में उपलब्ध है।

किन शहरों के लिए उपलब्ध है यह ऑफर?

वियतजेट एयर की यह खास फेस्टिव सेल (Festival Sale) भारत के प्रमुख शहरों से वियतनाम के विभिन्न डेस्टिनेशंस के लिए लागू है। इस ऑफर के तहत दिल्ली, मुंबई, कोच्चि और अहमदाबाद से हो ची मिन्ह सिटी, हनोई और दा नांग के लिए फ्लाइट्स की बुकिंग की जा सकती है। यह ऑफर केवल इकोनॉमी क्लास टिकट्स पर लागू होगा।

कब और कैसे बुक करें टिकट?

अगर आप इस जबरदस्त ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो ध्यान दें कि यह हर शुक्रवार को उपलब्ध होगा। बुकिंग करने के लिए आप वियतजेट एयर की ऑफिशियल वेबसाइट www.vietjetair.com या उनके मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

ऑफर की वैधता और शर्तें (Offer Term& Conditon)

यह ऑफर 31 दिसंबर 2025 तक वैध रहेगा।

हालांकि, ब्लैकआउट डेट्स लागू होंगी, यानी पब्लिक हॉलिडे और पीक सीजन में यह ऑफर उपलब्ध नहीं होगा।

यात्रा की तारीख बदलने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

टिकट कैंसिल करने पर रिफंड सीधे ट्रैवल वॉलेट में क्रेडिट होगा, लेकिन इसके लिए भी एक फीस लागू होगी।

वियतजेट एयर का यह ऑफर क्यों है खास?

यह ऑफर सिर्फ किफायती ही नहीं, बल्कि भारत और वियतनाम के बीच हवाई संपर्क को भी मजबूत बनाने का एक बेहतरीन कोशिश है। वियतनाम अपने सुंदर समुद्र तटों, ऐतिहासिक धरोहरों और स्वादिष्ट खानपान के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप बजट में विदेश यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, तो यह सुनहरा मौका है।

