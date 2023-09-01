scorecardresearch
OCCRP के आरोपों पर वेदांता ने दी सफाई

संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) ने गुरुवार को दावा किया कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने भारत में पर्यावरण नियमों को कमजोर करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान एक "गुप्त" लॉबिंग प्रयास किया। ओसीसीआरपी रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2021 में, वेदांत समूह के अध्यक्ष अग्रवाल ने पूर्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से संपर्क किया था कि खनन कंपनियां नई पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता के बिना उत्पादन 50 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं, जिससे संभावित रूप से भारत की आर्थिक सुधार को बढ़ावा मिलेगा।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 1, 2023 13:58 IST
वेदांता रिसोर्सेज ने गुरुवार को इस बात से इनकार किया कि उसने सरकार द्वारा निर्धारित ग्रीन नियमों का उल्लंघन किया है। सीएनबीसी-टीवी 18 को दिए स्पष्टीकरण में कंपनी ने कहा कि वह स्थायी तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है और ग्रीन नियमों के उल्ंलघन की बात बेबुनियाद है।

संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) ने गुरुवार को दावा किया कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने भारत में पर्यावरण नियमों को कमजोर करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान एक "गुप्त" लॉबिंग प्रयास किया। ओसीसीआरपी रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2021 में, वेदांत समूह के अध्यक्ष अग्रवाल ने पूर्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से संपर्क किया था कि खनन कंपनियां नई पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता के बिना उत्पादन 50 प्रतिशत तक बढ़ा सकती हैं, जिससे संभावित रूप से भारत की आर्थिक सुधार को बढ़ावा मिलेगा।

ओसीसीआरपी को जवाब देते हुए, वेदांता ने कहा "रिकॉर्ड - आंतरिक मेमो और बंद कमरे की बैठकों के मिनटों से लेकर अग्रवाल के पत्रों तक - दिखाते हैं कि सरकारी अधिकारियों ने उद्योग और विशेष रूप से वेदांता द्वारा किए गए अनुरोधों के अनुरूप नियमों को तैयार किया है।

वेदांता के शेयर फिलहाल 234.85 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे हैं। शुक्रवार को स्टॉक में 1.09 फीसदी का बदलाव आया है।

