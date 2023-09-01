scorecardresearch
अदाणी के बाद OCCRP ने वेदांता को बनाया निशाना

वेदांत समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने पूर्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से कहा था कि सरकार खनन कंपनियों को नई पर्यावरणीय मंजूरी के बिना उत्पादन को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति देकर भारत की आर्थिक सुधार को तेज कर सकती है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 1, 2023 09:32 IST
जॉर्ज सोरोस फंडिड ओसीसीआरपी ने एक ताजा लेख में कहा है कि अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता कोविड-19 महामारी के दौरान प्रमुख पर्यावरण नियमों को कमजोर करने के लिए "गुप्त" लॉबिंग अभियान के पीछे थी।

इसमें कथित तौर पर आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के बिना परिवर्तनों को मंजूरी दे दी और विशेषज्ञों के अनुसार अवैध तरीकों का उपयोग करके उन्हें लागू किया। ओसीसीआरपी ने कहा कि जनवरी 2021 में, वेदांत समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने पूर्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से कहा था कि सरकार खनन कंपनियों को नई पर्यावरणीय मंजूरी के बिना उत्पादन को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति देकर भारत की आर्थिक सुधार को तेज कर सकती है।

जॉर्ज सोरोस समर्थित समाचार संगठन ने दावा किया कि वेदांता के तेल व्यवसाय, केयर्न इंडिया ने भी सरकारी नीलामी में जीते गए तेल ब्लॉकों में खोजपूर्ण ड्रिलिंग के लिए सार्वजनिक सुनवाई को रद्द करने की सफलतापूर्वक पैरवी की। ओसीसीआरपी रिपोर्ट में कहा गया है कि तब से, राजस्थान में केयर्न की छह विवादास्पद तेल परियोजनाओं को स्थानीय विरोध के बावजूद मंजूरी दे दी गई है।

ओसीसीआरपी ने दावा किया कि उसने सूचना अनुरोधों की स्वतंत्रता का उपयोग करके प्राप्त किए गए हजारों भारतीय सरकारी दस्तावेजों का विश्लेषण किया है और ये रिकॉर्ड आंतरिक ज्ञापनों और बंद दरवाजे की बैठकों के मिनटों और यहां तक कि वेदांत के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के पत्रों जैसे पत्रों से लेकर थे।

वेदांता पर ओसीसीआरपी की रिपोर्ट मीडिया समूह द्वारा अदानी समूह पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें दावा किया गया है कि "अपारदर्शी" मॉरीशस फंड के माध्यम से अदानी समूह के कुछ सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले शेयरों में लाखों का निवेश किया गया था। वेदांता की सफाई की प्रतीक्षा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
