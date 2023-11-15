Tularam Kachori: क्या आपने भी तुलाराम की कचौरी खाई है? PM ने लिया नाम

Shajapur वालों के लिए दाल-बाटी, दूध जलेबी का क्या महत्व है, मैं यहां आता था, इसलिए मुझे मालूम है। बाकी सब बाद में Tularam की कचौरी सबसे पहले...' शाजापुर शहर के बापू की कुटिया के पास ग्राउंड पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए PM Modi ने यह बातें कहीं। पीएम मोदी ने राजनीतिक भाषणों के बीच शाजापुर के लोगों से अपनेपन की बातें भी कीं। PM मोदी ने मालवा की दाल-बाटी के बाद शहर के प्रसिद्ध हलवाई तुलाराम की कचौरी को याद किया। कहा कि जब जनसंघ के समय शाजापुर आए थे, तब मालवा की प्रसिद्ध दाल-बाटी और तुलाराम की कचौरी खाई थी। आज मेरे पास समय कम है। 3 दिसंबर को चुनाव जीतने के बाद हम दीवाली मनाएंगे और अगली बार जब आऊंगा तो यहां की दालबाटी और तुलाराम की कचौरी खाऊंगा। इन शब्दों ने पूरे माहौल को जायकेदार बना दिया।

advertisement

Also Read: Kashmir: 'कश्मीर आज गाजा नहीं है...शहला रशीद

1990 में पहली बार लिया था स्वाद

बुजुर्ग दुकानदार तुलाराम जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं थे, तब वे प्रचारक के रूप में शाजापुर आए थे। उन्होंने तब हमारी दुकान पर कचौरी का स्वाद लिया था। उस समय हमारे यहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उन्होंने बताया कि अब तो दुकान बंद कर दी है और घर पर ही कचौरी बनाते है। अब उनका बेटा यह काम संभालता है। उस समय के जमाने को याद करते हुए वे कहते हैं कि उस समय कचौरी बनाने का आनंद ही अलग था। मसाले भी हाथों से तैयार करते थे जिसमें हींग का इस्तेमाल होता था। साथ ही कचौरी के साथ मिलने वाली चटनी कहीं नहीं मिलती थी। मुझे खुशी है कि उस समय का स्वाद मोदी जी को पीएम बनने के बाद भी याद है और विशाल जनसमुदाय के सामने उन्होंने मुझे याद करके मेरा मान बढ़ा दिया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं।

1997 में भी लिया था कचौरी का स्वाद

Madhya Pradesh BJP के प्रभारी रहे नरेंद्र मोदी जब शाजापुर में 'मेरा बूथ-सबसे मजबूत' के लिए आये थे, तब भी तुलाराम की कचौरी का स्वाद लिया था। उस समय मोदी अपने साथ कचौरियां भोपाल भी ले गए थे।



घर पर लगा लोगों का तांता, दिखाई वीडियो क्लिप

पीएम मोदी के भाषण के बाद जनसभा से निकलकर लोगों का हुजूम कचौरी वाले तुलाराम जी के घर उमड़ पड़ा। लोगों ने उनको पीएम मोदी के मुंह से की गई तारीफ के बारे में बताया। जब तुलाराम जी को भरोसा नहीं हुआ तो लोगों ने उन्हें वीडियो क्लीप भी दिखाई। यह देख तुलाराम जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।