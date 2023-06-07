3 ऑर्डर मिलने पर टोरेंट पावर 9% भागा

Torrent Power को महाराष्ट्र में 5,700 मेगावाट क्षमता की तीन पंप स्टोरेज हाइड्रो परियोजनाओं की स्थापना के ऑर्डर मिले हैं जिसके बाद शेयर में 9% की तेजी देखी गई। टोरेंट पावर के शेयरों ने BSE पर बुधवार के इंट्रा-डे में 9% की बढ़ोतरी के साथ 666 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, कंपनी ने कहा कि उसने महाराष्ट्र सरकार के साथ तीन पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन परियोजनाओं में लगभग 27,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। टोरेंट की इन परियोजनाओं को पांच साल की अवधि में क्रियान्वित करने की योजना है। सभी साइट ऑफ-स्ट्रीम हैं।फिलहाल टोरेंट पावर की वर्तमान में ~4.1 GW की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता है। कंपनी का पावर जनरेशन में फोकस रिन्यूएबल्स पर बना हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा और वितरण के अपने बढ़ते पोर्टफोलियो को पूरा करने के लिए, टोरेंट रणनीतिक रूप से स्टोरेज स्पेस में प्रवेश कर रहा है ताकि इंटरमिटेंट रिन्यूएबल पावर द्वारा ग्रिड में छोड़ी गई कमी को पूरा किया जा सके।