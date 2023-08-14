₹150 का टमाटर ₹70 में... 2 दिन की मेगा सेल में टूट पड़े लोग

टमाटर की महंगाई से परेशान लोगों के लिए NCCF ने दिल्ली-एनसीआर में 12-13 अगस्त को रियायती दाम पर टमाटर की मेगासेल का आयोजन किया। दिल्ली-एनसीआर के 15 जगहों पर सेल लगायी गई। इसमें 70 रुपये किलोग्राम रियायती कीमत पर टमाटर बेचे गए। टमाटर की कीमत अभी भी रिटेल मार्केट में लोगों की जेब का बोझ बढ़ा रही है। कई लोगों की सब्जी और थाली से टमाटर गायब ही हो गया है। दिल्ली और एनसीआर में टमाटर 150 रुपये किलो बिक रहा है। हालांकि, सरकार की ओर से रियायती दाम पर टमाटर बेचे जाने की वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। इस राहत को और बढ़ाते हुए सहकारी संस्था एनसीसीएफ (NCCF) ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली-एनसीआर में 12-13 अगस्त को रियायती दाम पर टमाटर के वितरण के लिए मेगा सेल का आयोजन किया। इस सेल में सस्ते दर पर टमाटर बेचे गए। इतना ही नहीं स्वतंत्रता दिवस के दिन रियायती कीमत पर टमाटर की आसान डिलीवरी के लिए कई तरह की व्यवस्था की गई है।

advertisement

Also Read: Nepal का टमाटर अब भारत में घटाएगा महंगाई, जानिए पड़ोसी देश से किन चीजों का होता हैं इंपोर्ट

टमाटर की महंगाई से परेशान लोगों के लिए NCCF ने दिल्ली-एनसीआर में शनिवार और रविवार को टमाटर की मेगा सेल लगायी गई। इसमें 70 रुपये किलोग्राम रियायती कीमत पर टमाटर बेचे गए। यह सेल दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 15 जगहों पर लगाई गई। सेल में टमाटर खरीदने के लिए दूर-दराज से लोगों पहुंचे। इस मेगा सेल से लोगों को काफी राहत मिली है। टमाटर की मेगा सेल के दौरान जीरो डिलीवरी चार्ज पर उपलब्ध है। NCCF ने दिल्ली-एनसीआर में टमाटर की ऑनलाइन बिक्री के लिए ओएनडीसी (ONDC) के साथ साझेदारी की है। इस डील के तहत जीरो डिलीवरी चार्ज के साथ 70 रुपये किलोग्राम में बेचे जाएंगे। ये टमाटर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों से खरीदे जा रहे हैं। इस तरह सरकार लोगों को टमाटर की बढ़ी हुई कीमत से राहत दिलाने की कोशिश कर रही है।