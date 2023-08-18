scorecardresearch
Newsकारोबारसेब पर चढ़ा टमाटर का रंग, सेब भी हुए महेंगे

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से प्रभावित सप्लाई चेन ने दिल्ली के सेब होलसेल मार्केट पर असर डालना शुरू कर दिया है। दिल्ली के एक फल कारोबारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बारिश आना हमेशा बुरी खबर होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में आलू बुखारा, सेब और खुबानी जैसे फलों के होलसेल में हिमाचल प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाता है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 18, 2023 15:12 IST
टमाटर के बाद अब सेब की कीमतें बढ़ने की आशंका
देशभर में सब्जी के बढ़ते दामों ने किचन का स्वाद बिगाड़ रखा है। इस बीच आम जनता को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। टमाटर के बाद अब सेब आम आदमी की जेब का बोझ बढ़ाने वाले है। Himachal Pradesh में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने राज्य में सेब के बागानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश की वजह से Delhi के थोक बाजारों में सेब की आपूर्ति प्रभावित हुई है। आसमानी आफत से राज्य में यातायात ठप्प हो गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेब की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सेब के कीमत 20 से 30% बढ़ सकती हैं। एक सेब कारोबारी ने बताया कि सेब की कीमतें पिछले हफ्ते से बढ़नी शुरू हो गई हैं। मैं पहले Shimla के सेब 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा था, लेकिन अब 180 रुपये किलो में बेचने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर इस मौसम में सेब कीमतें कम होने लगती हैं, लेकिन भारी बारिश से ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से प्रभावित है। इस वजह से सेब मंडी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है।

बारिश की वजह से सेब के कीमत 20 से 30% बढ़ सकती हैं
हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून के 55 दिनों में करीब 742 मिमी बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार बारिश ने 50 सालों के रिकॉर्ड के तोड़ दिया है। बारिश के कारण अब तक 1,200 सड़क बाधित हुई है और 7,480 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से प्रभावित सप्लाई चेन ने दिल्ली के सेब होलसेल मार्केट पर असर डालना शुरू कर दिया है। दिल्ली के एक फल कारोबारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में बारिश आना हमेशा बुरी खबर होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर में आलू बुखारा, सेब और खुबानी जैसे फलों के होलसेल में हिमाचल प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हाईवे की खराब स्थिति के कारण एक बॉक्स सेब की कीमत 1 रुपये हजार से बढ़कर 2000  से 3500 रुपये तक हो गई है।

