Bank में नौकरी पाने का आज आखिरी मौका, 4,000 से अधिक पदों के लिए मांगे गए हैं आवेदन

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) क्लर्क भर्ती 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज समाप्त कर देगा। जो उम्मीदवार सीआरपी क्लर्क XIII के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे IBPS की आधिकारिक साइट ibps.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आज इसकी आखिरी तारीख है। इससे पहले, आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई थी। हालांकि, बाद में इसे सात दिन और बढ़ा दिया गया था। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती भाग लेने वाले बैंकों में कुल 4,045 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा अगस्त या सितंबर 2023 में और मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2023 में आयोजित होने की संभावना है।

आज आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाना होगा और इस भर्ती प्रक्रिया के कई चरण हैं।

आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2023 के लिए आवेदन करने के चरण:

1. आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

2. होमपेज पर सीआरपी क्लर्क XIII के तहत सामान्य भर्ती प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।

3. स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा।

4. अपना पंजीकरण करें और अपने खाते में लॉग इन करें।

5. आवेदन पत्र भरें और आवश्यक शुल्क का भुगतान करें। उम्मीदवारों को अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और अन्य विवरण अपलोड करना होगा।

6. अपना आवेदन जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें।

आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/ईएक्सएसएम उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये है। यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड के साथ फिर से लॉगिन करें और आवेदन शुल्क या सूचना शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।