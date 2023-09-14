₹180 करोड़ का आर्डर मिलते ही इस कंपनी के शेयर में आई जबरदस्त तेजी

NBCC के शेयर में गुरुवार सुबह से ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर इंट्रा डे ट्रेड में तकरीबन 13% बढ़कर 63.50 रूपए पर पहुंच गए। दरअसल कंपनी को SAIL से ₹180 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद शेयर में यह रफ्तार देखी गई है। कंपनी ने कहा कि एनबीसीसी स्टील कंपनी सेल को बोकारो स्टील लिमिटेड प्लांट, टाउनशिप, माइंस और कोयलेरी के लिए परामर्श और परियोजनाएं प्रबंधन सेवा प्रदान करेगी। हालांकि प्रोजेक्ट की समयअवधि अभी तक तय नहीं हुई है। एनबीसी को पिछले कुछ महीनो से लगातार कई बड़े-बड़े आर्डर मिल रहे हैं। कंपनी गुरुवार 1 बजकर 47 मिनट तक 60.80 रूपए पर ट्रेड कर रही थी।

advertisement

Also Read: BSE ने Circuit Limit में किया बदलाव, कौन-कौन कंपनियां हैं शामिल?

एनबीसीसी ने एक फाइलिंग में यह भी कहा कि उसने आरआईएनएल की गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए इस्पात मंत्रालय, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) और राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड (NLMC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार, एनबीसीसी तकनीकी और लेनदेन सलाहकार के रूप में भी कार्य करेगा। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की मजबूत शुरुआत की। अप्रैल-जून अवधि के लिए 75 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। फाइलिंग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में इसका राजस्व साल-दर-साल आधार पर 6.6% बढ़कर 1,918 करोड़ रुपये हो गया और मार्जिन 10 आधार अंक बढ़कर 2.9% हो गया।