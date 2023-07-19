आपकी कॉलर में छुपा है नौकरी का राज़

scorecardresearch
जॉब में भी पिंक, ब्लू, व्हाइट, ग्रे और भी कई तरह की कॉलर जॉब्स की कैटेगरी होती हैं। मज़े की बात ये है कि हम किसी ना किसी कॉलर जॉब कैटेगरी में आते हैं। इन कैटेगरीज़ को काम की प्रकृति, उद्योग और शिक्षा के स्तर पर बांटा जाता है।

Rishikesh Pathak
Rishikesh Pathak
New Delhi,UPDATED: Jul 19, 2023 19:10 IST
जैसे कराटे में ब्लैक और व्हाइट बेल्ट होता है और मेट्रो में ब्लू लाइन, पिंक लाइन होती है, वैसे ही जॉब में भी पिंक, ब्लू, व्हाइट, ग्रे और भी कई तरह की कॉलर जॉब्स की कैटेगरी होती हैं। मज़े की बात ये है कि हम किसी ना किसी कॉलर जॉब कैटेगरी में आते हैं, इन कैटेगरीज़ को काम की प्रकृति, उद्योग और शिक्षा के स्तर पर बांटा जाता है, आइए जानते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं और किस जॉब को किस कलर से जोड़ा गया है।

ब्लू कॉलर जॉब

इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो देहाडी पर काम करते हैं और जिन कामों में शारीरिक शक्ति और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। यानि की जो लोग रोज़ गढ्ढा खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं, जिन्हें हम लेबर भी कहते हैं, जैसे कि वेल्डर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, किसान, मिस्त्री। इसलिए ज्यादातर ब्लू कॉलर वर्कर्स ब्लू कॉलर वाली शर्ट पहनते हैं।

व्हाइट-कॉलर जॉब

इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ऑफिस में बैठ कर काम करते हैं, जिनको ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करना पड़ती है लेकिन मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। व्हाइट-कॉलर जॉब करने वालों को हर महीने सैलेरी मिलती है, इसमें 9-5 जॉब करने वाले लोग आते हैं। इस कैटेगरी में ज़्यादातर लोग सूट और टाई वाले होते हैं।

ओपन कॉलर जॉब

इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ऑफिस ना जाकर वर्क फ्रोम होम करते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेकर फ्रीलांस राइटर्स आते हैं। लॉकडाउन के बाद ऐसी जॉब्स में काफ़ी बढ़ोत्तरी हुई है।  

ग्रे-कॉलर जॉब

इस कैटेगरी में अधिकतर रिटायर्रमेंट के बाद काम करने वाले वर्कर्स आते हैं। जिन्हें व्हाइट या ब्लू कॉलर जॉब में शामिल नहीं किया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब इसी कैटेगरी में आती है।

ग्रीन-कॉलर जॉब

इस कैटेगरी में ऐसे वर्कर्स आते हैं, जो सोलर पैनल, ग्रीन पीस और दूसरे एनर्जी सोर्स से जुड़ा काम करते हैं। यानि की ऐसी नौकरियां जो पर्यावरण को संरक्षित करने में योगदान देती हैं। इस कैटेगिरी जॉब्स की मांग काफ़ी बढ़ रही है।

गोल्ड-कॉलर जॉब

इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो किसी कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। पायलट, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि इस कैटेगरी में आते हैं।

पिंक-कॉलर जॉब

पिंक कॉलर जॉब पारंपरिक रूप से महिलाओं से जुड़ी भूमिकाओं को रेफर करता हैइस कैटेगरी में लाइब्रेरियन और रिसेप्शनिस्ट जैसी जॉब्स आती हैं।

कैटेगरीज़ को काम की प्रकृति, उद्योग और शिक्षा के स्तर पर बांटा जाता है
कैटेगरीज़ को काम की प्रकृति, उद्योग और शिक्षा के स्तर पर बांटा जाता है

