थाईलैंड, इंडोनेशिया ने भारत के फुटवियर, टेक्सटाइल उद्योग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) को लेकर चिंता जाहिर की

इंडोनेशिया और थाईलैंड ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स (QCO) पर सवाल उठाए हैं, जो विभिन्न उत्पादों जैसे कि मेडिकल टेक्सटाइल, जूते और विस्कोस स्टेपल फाइबर और कुछ चीजों को कवर करते हैं जो कॉपर, लकड़ी के बोर्ड और टायर के आयात को सीमित करते हैं। ये मुद्दे WTO में मार्केट एक्सेस पर हुई एक बैठक के दौरान उठे।

जिनेवा स्थित अधिकारी ने कहा कि पिछले साल, कनाडा, जापान, यूके और यूरोपीय संघ ने भारत के QCOs पर चिंता जताई थी और इन्हें संरक्षणवादी करार दिया था। बैठक में भारत के QCOs से संबंधित कुछ नए व्यापारिक मुद्दे उठाए गए।

इंडोनेशिया ने भी प्लाईवुड और लकड़ी के फ्लश डोर शटर, विस्कोस रेज़न कट स्टेपल स्पन यार्न और सिंथेटिक फाइबर्स से बने रंगीन बुने या क्रोशेट फैब्रिक पर QCOs को लेकर चिंता जताई है।

स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, भारत ने कई उत्पादों जैसे खिलौने, एल्यूमिनियम उत्पाद, लाइटर, खेल सामग्री, पीने के पानी की बोतलें और इंसुलेटेड फ्लास्क, रेजिन-ट्रीटेड कंप्रेस्ड वुड लैमिनेट्स और लकड़ी के फर्नीचर पर QCOs जारी किए हैं। इन उत्पादों को गुणवत्ता मानकों के तहत लाकर सरकार का मकसद निम्न गुणवत्ता वाले आयात को नियंत्रित करना है।

QCOs में भारतीय मानक का पालन करना, भारतीय मानक ब्यूरो से वैध लाइसेंस हासिल करना और कवर किए गए उत्पादों पर ट्रेड मार्क को कवर करना अनिवार्य है।

दूसरे अधिकारी का कहना है कि हम सभी सदस्य देशों को सूचित कर रहे हैं कि QCOs घरेलू उत्पादन पर भी लागू होते हैं, सिर्फ आयात पर नहीं और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता ही व्यापार के भविष्य को परिभाषित करेगी। भारत पहले ही टायरों पर आयात प्रतिबंध लागू कर चुका है, जो स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने की सरकार की योजना का हिस्सा है। सरकार ने चयनित क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के तहत स्थानीय निर्माण के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है।

एक और अधिकारी का कहना है कि WTO में थाईलैंड ने कुछ उपायों पर चिंता जताई है, जिनके परिणामस्वरूप कॉपर, लकड़ी के बोर्ड और टायर के आयात पर प्रतिबंधों जैसा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

लोकल AC और कूलिंग यूनिट निर्माताओं का कहना है कि वो उत्पादन में देरी का सामना कर रहे हैं क्योंकि कूलिंग के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल होने वाली कॉपर ट्यूब्स पर QCO (Quality Control Order) के बारे में स्पष्टता नहीं है। प्लेन कॉपर ट्यूब्स पर QCO का प्रभाव आंतरिक ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब्स की शिपमेंट पर पड़ रहा है, जबकि यह सब-कॉम्पोनेंट वर्तमान में इस आदेश के तहत नहीं आता है। जैसे-जैसे उद्योग आयात पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण घटकों का स्थानीयकरण बढ़ा रहा है, स्थानीय स्तर पर आंतरिक ग्रूव्ड ट्यूब्स का उत्पादन क्षमता कम बनी हुई है। इससे उम्मीद है कि गर्मी के मौसम में एसी और अन्य कूलिंग यूनिट्स के उत्पादन में रुकावट आ सकती है और मांग को पूरा करने में मुश्किल होगी।