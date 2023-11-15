Tech Mahindra News: Infosys के दिग्गज पीयूष दुबे Tech Mahindra में CMO बने

भारतीय आईटी सेवा उद्योग के दिग्गज Peeyush Dubey Tech Mahindra में नए CMO (Chief Marketing officer) के रूप में शामिल हुए हैं। खुद पीयूष दुबे ने एक्स ने लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं @tech_mahhindra में CMO के रूप में शामिल हो गया हूं! इस प्रतिष्ठित ब्रांड के विकास के अगले चरण में योगदान देने के लिए तत्पर हूं। टेक महिंद्रा में शामिल होने से पहले, दुबे 2022 तक माइंडट्री और एलटीआई दोनों में सीएमओ थे। उस कार्यकाल के बाद, वह एआई एनालिटिक्स कंपनी TheMathCompany में शामिल हो गए। इससे पहले, उन्होंने इंफोसिस में ग्लोबल मार्केटिंग हेड के रूप में एक दशक से अधिक समय तक काम किया।

पीयूष दुबे के पास आईटी सेवा उद्योग में लगभग तीन दशकों का अनुभव है। दुबे एक अन्य पूर्व सहयोगी और इन्फोसिस नेता हैं जिन्हें टेक महिंद्रा में नामित सीईओ द्वारा नियुक्त किया गया है। जोशी ने पहले ही अतुल सोनेजा को टेक महिंद्रा में मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में नियुक्त किया है। सोनेजा भी इंफोसिस के दिग्गज हैं।

टेक महिंद्रा का पुनर्गठन

26 अक्टूबर को कंपनी की Q2 FY 2023-24 आय कॉल के दौरान, नामित सीईओ जोशी ने आधिकारिक तौर पर इंटरनल स्ट्रक्चरिंग की घोषणा की थी।