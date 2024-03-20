Start-Up Mahakumbha: दिल्ली के भारत मंडपम में ये नए भारत की तस्वीर

scorecardresearch
बहुत से स्टार्टअप ऐसे भी हैं जो विदेशों में भी ख़ूब परचम लहरा रहे हैं..ई कार्ट का स्टार्टअप शुरु करने वाले सुमित अनेजा बताते हैं कि वो देश के सबसे सस्ती बस लाने की तैयारी में हैं... इतना ही नहीं उनके कई रॉयल डिज़ाइन के ई कार्ट मॉल दीव मलेशिया और अमेरिका जैसे देशों में भेजे जा रहे हैं।

UPDATED: Mar 20, 2024 13:47 IST
Delhi के Bharat Mandapam में शुरू हुए Start-Up Mahakumbha में एक ही छत के नीचे करीब 2 हज़ार से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। जिसे देखने समझने दुनिया भर से अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि और  कारोबारी आए हैं। यहां किचन से लेकर कला जगत तक और बैंक से लेकर खेल जगत तक सभी क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां मिल जाएंगी। जिसमें युवाओं ने देश की ज़रुरतों से लेकर संस्कृति और विज्ञान को शानदार ऊंचाई दी है। इस स्टार्टअप मेले में ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने अपने हुनर को एक मुकाम तक लाया है।  ये हैं महाराष्ट्र के प्रतीक रघुवंशी और अखिलेश रायभोग..महज़ 21-22 साल के हैं...इन्होंने ऐसे दिव्यांगों के लिए जो सुन नहीं सकते Able glasses नाम से एक ख़ास तरह का चश्मा बनाया है जिससे वो आसानी से सुन सकेंगे...

बहुत से स्टार्टअप ऐसे भी हैं जो विदेशों में भी ख़ूब परचम लहरा रहे हैं। ई कार्ट का स्टार्टअप शुरु करने वाले सुमित अनेजा बताते हैं कि वो देश के सबसे सस्ती बस लाने की तैयारी में हैं... इतना ही नहीं उनके कई रॉयल डिज़ाइन के ई कार्ट मॉल दीव मलेशिया और अमेरिका जैसे देशों में भेजे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये स्टार्टअप मेला अबतक हुए किसी भी स्टार्टअप मेले से करीब सौ गुणा बड़ा है...ज़ाहिर है ये उन नौजवानों के लिए बड़ा मौका है जिन्होंने कुछ नया करने की ठानी है।

Mar 20, 2024