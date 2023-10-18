Standard Chartered Capital Limited ने Nirmal Kishore को MD और CEO नियुक्त करने का किया ऐलान

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
Oct 18, 2023
18 अक्टूबर 2023, भारत: नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी Standard Chartered Capital Limited ने आज Nirmal kishore को अपने प्रबंध निदेशक (Managing director) और सीईओ (CEO) के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। Aditya Birla Finance Limited के साथ अपने पिछले कार्यकाल में, वह रिटेल लेंडिंग डिवीजन को का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने रिटेल फंक्शन को सफलतापूर्वक स्थापित करने और एक टिकाऊ, लाभदायक और स्केलेबल बिजनेस (डिमांड पूरी करने और रेवेन्यू बढ़ाने की क्षमता) बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्मल इससे पहले GE और Standard Chartered Bank जैसे संगठनों के साथ भी काम कर चुके हैं।

Oct 18, 2023