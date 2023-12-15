scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारReliance Industries लगातार पांचवीं बार सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर बनी

Reliance Industries लगातार पांचवीं बार सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर बनी

ऑल-राउंड वेल्थ क्रिएटर्स की लिस्ट में अडाणी एंटरप्राइजेज 78% के प्राइस CAGR के साथ नंबर-1 पर रही। वहीं 63% प्राइस CAGR के साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स दूसरे नंबर पर रही।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 15, 2023 11:07 IST
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2018 से 2023 की अवधि में 9.63 लाख करोड़ रुपए जोड़े हैं
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2018 से 2023 की अवधि में 9.63 लाख करोड़ रुपए जोड़े हैं

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) पांच साल (2018-2023) की अवधि में लगातार पांचवीं बार अपने निवेशकों के लिए सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर कंपनी के रूप में उभरी है। मुंबई बेस्ड ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 14 दिसंबर को जारी अपनी 28वीं एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2018 से 2023 की अवधि (31 मार्च 2023 तक) में 9.63 लाख करोड़ रुपए जोड़े हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, लिस्ट में टॉप 100 कंपनियों द्वारा बनाई गई टोटल वेल्थ में रिलायंस का योगदान 13.7% है। सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन के मामले में रिलांयस के अलावा टॉप 5 कंपनियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), ICICI बैंक, इंफोसिस और भारती एयरटेल शामिल हैं। इन कंपनियों ने भी अपने निवेशकों को सबसे ज्यादा मुनाफा कराया है। इसके बाद वेल्थ क्रिएशन कंपनियों की लिस्ट में अगली पांच कंपनियां हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बजाज फाइनेंस, अडाणी एंटरप्राइजेज और HCL टेक्नोलॉजीज हैं। यहां वेल्थ क्रिएशन का मतलब पिछले पांच सालों में कंपनियों के मार्केट कैप में बढ़ोतरी से है। रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस ग्रुप ने पिछले 17 सालों में सालाना जारी होने वाली सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर कंपनियों की लिस्ट में 10 बार नंबर-1 पोजिशन हासिल की है। हालांकि, RIL के शेयरों में साल 2023 में अब तक 4.5% की गिरावट आई है और पिछले साल इसमें करीब 6% की गिरावट आई थी। पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 123% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। यह दशक रिलायंस के लिए बदलाव का दशक रहा है। 2014 में यह एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी थी। आज यह देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन है, सब्सक्राइबर बेस के आधार पर सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई सेक्टर्स में इसका बड़ा निवेश है।

advertisement

Also Read: Bharat-NCAP में आज से कारों को मिलेगी सेफ्टी रेटिंग

अक्टूबर में रिलायंस का जुलाई से सितंबर तिमाही में मुनाफा तिमाही आधार पर करीब 9% बढ़कर 17,394 करोड़ रुपए रहा। वहीं, रेवेन्यू 12% से ज्यादा बढ़कर 255,996 करोड़ रुपए रहा। 2018-2023 की अवधि में बेंचमार्क सेंसेक्स में 95% की तेजी देखने को मिली। वहीं, पांच साल की अवधि में फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स कंपनियों की लिस्ट में लॉयड्स मेटल्स टॉप पर रही, जिसका पांच साल का प्राइस CAGR 79% रहा। सबसे तेजी से वेल्थ बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट में अडाणी एंटरप्राइजेज दूसरे नंबर पर रही, जिसका 2018-2023 की अवधि में प्राइस CAGR 78% रहा। वेल्थ क्रिएटर्स कंपनियों की लिस्ट की बात करें तो अडाणी एंटरप्राइजेज 78% के प्राइस CAGR के साथ नंबर-1 पर रही। कैप्री ग्लोबल और वरुण बेवरेजेस 50% के प्राइस CAGR के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसके अलावा ऑल-राउंड वेल्थ क्रिएटर्स की लिस्ट में अडाणी एंटरप्राइजेज 78% के प्राइस CAGR के साथ नंबर-1 पर रही। वहीं 63% प्राइस CAGR के साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स दूसरे नंबर पर रही।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 15, 2023