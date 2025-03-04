क्या गुरुग्राम बनेगा भारत का नया रियल एस्टेट हब, मुंबई को देगा टक्कर?

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में घर खरीदने या प्रॉपर्टी में निवेश का सोच रहे हैं, तो गुरुग्राम आपके लिए सबसे हॉट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। यहां प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, और लग्जरी हाउसिंग में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार 2024 में नए आयाम छू रहा है। बीते एक साल में यहां प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। हाई-एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और लग्जरी प्रॉपर्टी की लॉन्चिंग में तेजी के चलते यह शहर निवेशकों और घर खरीदारों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनता जा रहा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, गुरुग्राम का तेजी से होता विस्तार इसे देश के अन्य बड़े रियल एस्टेट बाजारों से आगे ले जा सकता है। सवाल यह है कि क्या यह मुंबई को पीछे छोड़कर भारत का नया रियल एस्टेट पावरहाउस बन सकता है?

लग्जरी हाउसिंग में उछाल

लैंडमार्क ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन संदीप छिल्लर ने बताया कि प्रीमियम सेगमेंट में जबरदस्त मांग देखी जा रही है। गुरुग्राम एक कॉर्पोरेट हब होने के कारण यहां हाई-एंड और लग्जरी प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी है। द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास का विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार इस ग्रोथ को और तेज कर रहा है।

मुंबई से आगे निकलता गुरुग्राम

काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी के अनुसार, गुरुग्राम की प्रॉपर्टी वैल्यू में वृद्धि की दर मुंबई और अन्य मेट्रो शहरों से तेज रही है। अब यहां का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) मुंबई के प्रमुख इलाकों को भी पीछे छोड़ रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 में गुरुग्राम में निर्माणाधीन प्रॉपर्टी की कीमतों में 55% तक की बढ़ोतरी हुई। कुछ इलाकों में दाम और भी तेजी से बढ़े। दिल्ली, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की तुलना में यहां प्रॉपर्टी की कीमतें कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं। इस ग्रोथ की बड़ी वजह शहर में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का खुलना, सरकार की ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) योजना और ज्यादा फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की अनुमति। इन फैसलों से बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही, गुरुग्राम की अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब होने से भी निवेश बढ़ा है।

अब यहां प्रॉपर्टी की कीमतें मुंबई के महंगे इलाकों, जैसे दक्षिण मुंबई और बांद्रा, के बराबर पहुंच रही हैं। कुछ जगहों पर तो कीमतों की तुलना दुबई जैसी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट से भी की जा रही है, जो दिखाता है कि गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश बढ़ा रहा रियल एस्टेट का कद

ओरिस ग्रुप के हेड सेल्स, विशाल सभरवाल का कहना है कि गुरुग्राम में रियल एस्टेट ग्रोथ को कई बड़े कारकों का समर्थन मिल रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा होना, नए मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की नजदीकी इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बना रही है।

क्या गुरुग्राम बनेगा देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बाजार?

मुंबई लंबे समय से भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट बाजार के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है, लेकिन गुरुग्राम की तेज़ी से बढ़ती कीमतों और बढ़ते निवेश को देखते हुए यह शहर देश का नया रियल एस्टेट सेंटर बन सकता है। अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा, तो आने वाले वर्षों में गुरुग्राम भारत में लग्जरी और हाई-एंड रियल एस्टेट निवेश का सबसे प्रमुख केंद्र बन सकता है।

