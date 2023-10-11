Real Estate: गुरुग्राम में 100 करोड़ का फ्लैट, आखिर क्या खास है इस लग्जरी घर में?

आपके हिसाब से एक लग्जरी घर की कीमत क्या होनी चाहिए? 10 करोड़, 20 करोड़... चलिए रेट और बढ़ा देते हैं, 30 से 40 करोड़, एक लग्जरी फ्लैट के लिए इतनी कीमत तो बहुत है। लेकिन आपको बताऊं ये भी कम है, आप कहेंगे तो जरूर ये फ्लैट मुंबई में सी-फेसिंग होगा। तभी इतना महंगा है। यहां पर भी आप गलत हैं। पहले तो कीमत सुन लीजिए, कीमत सुनते ही अच्छे-अच्छों के होश उड़ गए। इस लग्जरी फ्लैट की कीमत है 100 करोड़ रुपए। जानते हैं ये फ्लैट हैं कहां पर? दिल्ली से सटे गुरुग्राम में। एक फ्लैट पूरे 100 करोड़ रुपये में बिक रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई ऐसे में इस घर में सोना-चांदी-हीरे-ज्वाहरात लगे हैं क्या, जो इतना महंगा है। जी नहीं, इसके 100 करोड़ रुपये क्यों है आइये जानते हैं।

सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये फ्लैट गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर 'द कैमेलियास' सोसायटी में है। इसे DLF बिल्डर्स ने डेवलप किया है। सोचिए महज 4 महीने में ही इन फ्लैट्स के दाम 40 प्रतिशत बढ़ गए हैं। कुछ महीने पहले तक इसके बिल्डर्स 10,000 वर्ग फुट के इतने बड़े फ्लैट की कीमत 60 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे थे। लेकिन पिछले 4 महीने में दाम इतनी तेजी से बढ़े हैं कि अब इसकी कीमत 100 करोड़ रुपये हो गई है। गोल्फ लिंक्स एरिया में तीन बड़े रियल्टी स्टेट प्रोजेक्ट हैं। इनमें पहला - मंगोलियास, दूसरा - अरालियास और तीसरा - कैमिलियास शामिल हैं।

अब बताते हैं कि इस फ्लैट्स की इतनी कीमत क्यों है। इसके पीछे दो वजहें हैं। पहला, गोल्फ लिंक्स के ये प्रोजेक्ट्स स्टार्टअप कंपनियों के फाउंडर्स, MNC कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव और बिजनेसमैन की पहली पसंद बने हुए हैं। बीते 1 साल में इन्हीं कारणों के चलते सभी प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर्टी की कीमतें बेहताशा बढ़ी हैं। कैमिलियास में ही BoAt के फाउंडर अमन गुप्ता, आकाश एजुकेशनल सर्विस के फाउंडर जे.सी. चौधरी भी रहते हैं। कैमिलियास में अभी मकानों की कीमत 85,000 प्रति वर्ग फुट तक के हिसाब से बिक रही है। 100 करोड़ रुपये की कीमत वाले इस फ्लैट के आसपास अरावली की हरी-भरी पहाड़ियां हैं।

दूसरा कारण क्या है, ये भी जान लेते हैं। DLF ने इस फ्लैट को 85 करोड़ रुपये में बेचा था। इसके बाद इसमें इंटीरियर और दूसरे इंप्रूवमेंट्स का काम किया गया, जिसके बाद इसकी कीमत करीब 100 करोड रुपये पहुंच गई है। इस तरह ये अब देश खासकर दिल्ली-एनसीआर के कुछ सबसे महंगे मकानों में से एक हो गया है।

अगर देश में सबसे महंगे ड्रीम घरों की बात करें तो इसमें मुकेश अंबानी का एंटीलिया आता है। जिसकी कीमत करीब 15000 करोड़ आंकी गई है। वहीं डी-मार्ट के मालिक राधाकृष्ण दमानी ने मुंबई के मालाबार हिल में 1001 करोड़ रुपये का बंग्ला खरीदा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वालों ने बंग्लो की जगह अपार्टमेंट पर फोकस किया है।