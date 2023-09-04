IDFC फर्स्ट बैंक में राजीव जैन के जीक्यूजी पार्टनर्स ने 2.6% हिस्सेदारी खरीदी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे क्योंकि राजीव जैन ने 2,480 रुपये में 4.2 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है।
क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट ने ब्लॉक डील के माध्यम से बीएसई पर 27.86 करोड़ से अधिक शेयर बेचे, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 4.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। शेयरों का निपटान 89 रुपये प्रति शेयर पर किया गया, जिससे कुल लेनदेन मूल्य 2,480.34 करोड़ रुपये हो गया। राजीव जैन समर्थित जीक्यूजी पार्टनर्स ने दो फंडों के माध्यम से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुल 17.6 करोड़ शेयर या लगभग 2.6 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की। शेयर उसी कीमत पर खरीदे गए, जिससे सौदे का मूल्य 1,527 करोड़ रुपये हो गया।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना 18 दिसंबर, 2018 को पूर्ववर्ती आईडीएफसी बैंक और पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट के विलय से हुई थी।