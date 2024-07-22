Q1 Result: L&T, Axis Bank, HUL, Nestle, IndiGo सहित कंपनियां इस हफ़्ते रेवन्यू घोषित करेंगी
कॉर्पोरेट रेवन्यू का मौसम जारी है, इसलिए बाजार में अगले इस सप्ताह कई प्रमुख कंपनियां अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करेंगी, इसके अलावा 23 जुलाई को वित्त वर्ष 25 के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित पूर्ण बजट की घोषणा भी होगी।
कॉर्पोरेट रेवन्यू का मौसम जारी है, इसलिए बाजार में अगले इस सप्ताह कई प्रमुख कंपनियां अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा करेंगी, इसके अलावा 23 जुलाई को वित्त वर्ष 25 के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित पूर्ण बजट की घोषणा भी होगी।
बजट के दिन, FMCG की अग्रणी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस के साथ मिलकर जून में समाप्त तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी करेगी।
Also Read: Stocks to Watch: IRCTC, Wipro, Kotak Mahindra Bank, HDFC Life, Vedanta, Allcargo Gati
Q1 रेवन्यू की होने वाली घोषणा - July 22 to July 27
जुलाई 22 - Coforge, Dodla Dairy, Mahindra Logistics, IDBI Bank, Poly Medicure, Supreme Industries, Suzlon Energy, Zensar Technologies, ZF Commercial, Indian Overseas Bank and others.
जुलाई 23 - Heritage Foods, Hindustan Unilever, ICICI Prudential Life, Kajaria Ceramics, MMFS, Parag Milk Foods, SRF, Thyrocare Tech., Torrent Pharma, United Spirits, Bajaj Finance and others.
जुलाई 24 - Aditya AMC, Axis Bank, Bajaj Finserv, Craftsman Auto, Federal Bank, Go Fashion, HFCL, Indraprastha Gas, Jindal Steel, KPIT Technologies, Larsen & Toubro, Mahindra Life, Petronet LNG, SBI Life Insurance, Sona BLW Precision, Tatva Chintan, V-Guard Industries, IEX, Bikaji Foods, RK Forgings and others.
जुलाई 25 -Aavas Financiers, Ashok Leyland, Adani Green, DLF, AU Small Finance Bank, GO Digit Insurance, Cyient, Embassy Office REIT, Jyothy Labs, Mahindra Holidays, Mphasis, Nestle India, PNB Housing, Tech Mahindra, Ramco Cements, Ujjivan Small Finance Bank, UTI AMC, Westlife Food and others.
जुलाई 26 - Power Grid Corporation of India, Interglobe Aviation (Indigo), Cholamandalam Investment, Cipla, Equitas Small Finance, IndusInd Bank, KFin Technologies, Piramal Pharma, Sanofi India, Shriram Finance, TTK Prestige, Latent View, Nuvama and others.
जुलाई 27 - Dr. Reddy’s Laboratories, IDFC First Bank, MCX, SBFC Finance, Sumitomo Chemical and others.