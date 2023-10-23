scorecardresearch
ProV: फूड स्टॉर्टअप स्पेस में आ रही हैं नई-नई कंपनियां

ProV मिनिस प्रोडक्ट को हाल ही में सुविधाजनक, चलते-फिरते स्‍नैकिंग के लिए लॉन्च किया गया, जो अनहेल्दी जंक स्‍नैक्‍स का एक हेल्दी विकल्पपेश करता है। ProV ने हाल ही में एक मजबूत हेल्थी सप्लाई चेन बनाई है और पूरे भारत में अपनी सप्लाई को सुनिश्चित किया है। भारत में सूखे मेवों को सदियों से पसंद किया जाता रहा है। हेल्थी स्नैकिंग्स के स्पेस में प्रोवी ने कदम रखकर एक नई मार्केट तैयार करने की कोशिश की है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 23, 2023 18:20 IST
आजकल फूड सेक्टर में नए-नए स्टॉर्ट अप आ रहे हैं

आजकल फूड सेक्टर में नए-नए स्टॉर्ट अप आ रहे हैं। प्रीमियम नट्स(अखरोट) और सूखे मेवों को बेचने के लिए प्रोवी (ProV) ने भारत के "हेल्दी स्‍नैकिंग" के क्षेत्र में कदम रखा है। हाल ही में कंज्‍यूमर्स का रुझान बेहतर क्वालिटी वाले ब्रांडेडखाद्य पदार्थों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी को भुनाने के लिए कई कंपनियां अब हेल्थी स्नैकिंग में कूद पड़ी हैं। इस स्टॉर्टअप की शुरूआत दुर्गा प्रसाद झावर, दीपक कुमार अग्रवाल और संजीव खन्ना ने की है। उन्होंने हाल ही मेंसेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर और फूड इंडस्ट्री एक्सपर्ट केएस नारायणन के साथ साझेदारी की है।

ProV के तहत, छह अलग-अलग ब्रांड सेग्मेंट हैं।  ProV मिनिस प्रोडक्ट को हाल ही में सुविधाजनक, चलते-फिरते स्‍नैकिंग के लिए लॉन्च किया गया, जो अनहेल्दी जंक स्‍नैक्‍स का एक हेल्दी विकल्पपेश करता है। ProV ने हाल ही में एक मजबूत हेल्थी सप्लाई चेन बनाई है और पूरे भारत में अपनी सप्लाई को सुनिश्चित किया है। भारत में सूखे मेवों को सदियों से पसंद किया जाता रहा है। हेल्थी स्नैकिंग्स के स्पेस में प्रोवी ने कदम रखकर एक नई मार्केट तैयार करने की कोशिश की है।

प्रीमियम नट्स और सूखे मेवों को बेचने के लिए ProV ने भारत के
