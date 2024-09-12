गाजियाबाद में महंगी हो गई प्रॉपर्टी, डीएम ने बढ़ाए सर्कल रेट

नोएडा में सर्कल रेट बढ़ने से पहले गाजियाबाद में सर्कल रेट बढ़ गए हैं। अब पहले से महंगी जमीन और फ्लैट की कीमत और बढ़ गई है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गईं।

डीएम ने एक बैठक के बाद नए सर्कल रेट का ऐलान

डीएम ने एक बैठक के बाद नए सर्कल रेट का ऐलान किया। खेती की जमीन के सर्किल रेट दस फीसदी बढ़ाए गए हैं। आवासीय और व्यावसायिक समेत अन्य सभी मकान, दुकान, प्लाट और फ्लैट के रेट में 15 से 20 फीसदी की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि दर में वेब सिटी और आदित्य वर्ल्ड सिटी को को इस बार बाहर रखा गया है।

अर्बन होम्स, वेव और आदित्य सिटी को राहत

अर्बन होम्स, वेब सिटी और आदित्य वर्ल्ड सिटी में आवासीय भूखंड की दरें 17,300 से बढ़ाकर 50,000 प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव था। इसमें राहत दी गई है। लागू की गईं दरों में वेव सिटी में 50,000 40,000 कर दिया गया है। आदित्य वर्ल्ड सिटी और अर्बन होम्स को 35,000 कर दिया गया है।

सबसे महंगी जमीन कौशांबी की

नई दरें आने पर भी शहर में सबसे महंगी आवासीय जमीन कौशांबी की ही है। पिछले 10 साल से कौशांबी ही शहर का सबसे महंगा इलाका बना हुआ है। यहां एक वर्ग मीटर जमीन 97 हजार से एक लाख तीन हजार रुपये तक की है। यह अकेला क्षेत्र है जहां जमीन की कीमत एक लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर से ज्यादा है।

बैनामे के लिए ज्यादा देनी होगी स्टांप ड्यूटी

महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी छह फीसदी और पुरुषों के लिए सात फीसदी है। इसका अर्थ यह है कि अगर पुरुष 20 लाख की संपत्ति खरीदता है तो स्टांप ड्यूटी में 1.40 लाख रुपये देने होंगे। महिला को 1.30 लाख रुपये देने होंगे। महिलाओं को 10 लाख तक की संपत्ति पर एक फीसदी की छूट है।

हालांकि गाजियाबाद में नए सर्कल रेट बढ़ने की अटकलें थी लेकिन डीएम की तरफ से अचानक आदेश आया जिसके बाद तहसील में कुछ देर के लिए वकील और ग्राहक हक्के बक्के रह गए ।