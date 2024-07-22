"भारतीय अल्कोहल सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की नीतियों की आवश्यकता"

बढ़ती डिस्पोजेबल आय अल्कोहल पेय क्षेत्र में एक आकर्षक बदलाव को बढ़ावा दे रही है। हम विशेष रूप से युवा उपभोक्ताओं के बीच प्रीमियम और शिल्प उत्पादों की मांग में वृद्धि देख रहे हैं। राज्यों में एक अधिक मानकीकृत कर संरचना, जिम्मेदार उपभोग पहल में निवेश के साथ मिलकर, क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर कर सकता है।

अल्कोहल पेय पदार्थ

इसके अतिरिक्त, हम ऐसी नीतियां देखने के इच्छुक हैं जो भारतीय अल्कोहल पेय पदार्थ बाजार की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएं। विशेष रूप से क्राफ्ट बियर खंड, एक आशाजनक विकास का अवसर प्रस्तुत करता है। हमारा मानना ​​है कि लक्षित समर्थन, जैसे कि सुव्यवस्थित लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं या अन्य प्रो-इनोवेशन उपाय, इस क्षेत्र में उद्यमिता और रचनात्मकता को काफी प्रोत्साहित करेंगे।" - तुषार भंडारी, पूर्णकालिक निदेशक, एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रुअरीज लिमिटेड।

