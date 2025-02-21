PhonePe IPO: जल्द ही आएगा आईपीओ! कंपनी ने कहा - लिस्टिंग का सही समय; जानिए क्या है बड़ा अपडेट

PhonePe IPO: ऑनलाइन पेमेंट्स में लीडिंग प्लेयर्स में से एक PhonePe जल्द ही आईपीओ लाने जा रहा है। वॉलमार्ट समर्थित PhonePe ने भारतीय शेयर बाजार में पब्लिक लिस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है, कंपनी ने गुरुवार, 20 फरवरी को एक प्रेस रिलीज में इसकी घोषणा भी की है।

दिसंबर 2022 में, PhonePe ने अपना हेडक्वाटर सिंगापुर से भारत में शिफ्ट कर दिया था। समीर निगम और राहुल चारी की PhonePe, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में एक लीडिंग प्लेयर है जिसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 47% है। PhonePe, यीपीआई पेमेंट के अलावा विभिन्न बिजनेस जैसे इंश्योरेंस, इंटरनेशनल पेमेंट इत्यादि में भी मौजूद है।

लिस्टिंग का सही समय - PhonePe

कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि वित्त वर्ष 24 में कंपनी के अलग-अलग बिजनेस पोर्टफोलियो में मजबूत टॉप-लाइन और बॉटम-लाइन ग्रोथ हुई है। यही कारण है कि अब कंपनी के पब्लिक लिस्टिंग का यह सही समय है।

PhonePe Financials

अगस्त 2024 तक, कंपनी ने ESOP-संबंधित लागतों को छोड़कर, वित्त वर्ष 23-24 में 197 करोड़ रुपये का पॉजिटिव एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफटर टैक्स (PAT) हासिल किया था। PhonePe ने साल-दर-साल अपने रेवेन्य में 74% की महत्वपूर्ण ग्रोथ दर्ज की थी और पिछले वित्तीय वर्ष में रेवेन्यू 2,914 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,064 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इससे पहले कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 में 738 करोड़ रुपये के घाटे से उबरना पड़ा था।

वित्तीय वर्ष 2024 में, PhonePe ने 1,996 करोड़ रुपये के नेट लॉस के साथ 5,064 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व दर्ज किया था। कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से संबंधित वित्तीय गणना से ESOP को छोड़कर, कंपनी ने 197 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।

PhonePe के बारे में

कंपनी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि इस साल वो अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। कंपनी ने कहा कि पिछले एक दशक में, हमने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, अत्याधुनिक वित्तीय सेवाओं और टेक इनोवेशन के साथ दुनिया भर में करोड़ों ग्राहकों तक अपनी पहुंच का विस्तार किया है।

कंपनी के एक बयान के अनुसार, जनवरी 2025 तक, PhonePe के पास 590 मिलियन से अधिक रजिस्ट्रर्ड यूजर्स और 40 मिलियन से अधिक मर्चेंट हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म 310 मिलियन से अधिक डेली ट्रांजैक्शन की सुविधा भी देता है, जिसका एनुअलाइजड टोटल पेमेंट वैल्यू (TPV) 145 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

