NewsकारोबारPaytm के सामने खड़ी हुई नई मुसीबत, मिला FEMA से नोटिस

Paytm के सामने खड़ी हुई नई मुसीबत, मिला FEMA से नोटिस

फिनटेक कंपनी Paytm को FEMA की तरफ से नोटिस मिला है। इस नोटिस के बाद एक बार फिर से पेटीएम पर मुसीबत मंडराने लगी। आर्टिकल में पूरा मामला जानते हैं।

New Delhi,UPDATED: Mar 1, 2025 20:44 IST
Paytm stock rose 1.13% to Rs 742 in the current session against the previous close of Rs 733.65 on BSE.

डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की प्रमुख कंपनी Paytm को भारत की वित्तीय अपराध जांच एजेंसी से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के उल्लंघन के आरोप में 27 फरवरी 2025 को शो-कॉज नोटिस मिला है।

क्यों मिला Paytm को यह नोटिस?

Paytm ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी कि यह नोटिस 2015 से 2019 के बीच दो सहायक कंपनियों – Little Internet Private Limited (LIPL) और Nearbuy India Private Limited (NIPL) के टेकओवर से संबंधित है। यह मामला तब का है जब NIPL पूर्व में Groupon के स्वामित्व में थी।

कंपनी का आधिकारिक बयान

Paytm ने स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग करते हुए कहा कि हमें 28 फरवरी 2025 को शाम 7:27 बजे भारत सरकार के ED से एक शो-कॉज नोटिस मिला है। यह नोटिस 2015 से 2019 के बीच हमारी सहायक कंपनियों – Little Internet Private Limited और Nearbuy India Private Limited – के टेकओवर से जुड़े FEMA उल्लंघनों से रिलेटिड है। इसमें कुछ निदेशकों और अधिकारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इनमें से कुछ कथित उल्लंघन उस अवधि से जुड़े हैं, जब ये कंपनियां Paytm की सहायक कंपनियां नहीं थीं।

Paytm का रुख और आगे की कार्रवाई

Paytm ने कहा कि वह इस मुद्दे को कानून के दायरे में हल करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है और उचित कदम उठा रही है। कंपनी का कहना है कि वह हमेशा पारदर्शिता, सुशासन और नियामक अनुपालन (Compliance) का पालन करती है। कंपनी ने अपने यूजर्स और मर्चेंट को आश्वस्त किया कि इस नोटिस का Paytm की सर्विस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी सर्विस पूरी तरह से सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी रहेंगी।

