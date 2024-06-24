OYO ने दुबई में खोला पहला लग्जरी होटल, 2024 में 1 लाख भारतीय आगंतुकों को लाने की उम्मीद

OYO ने सोमवार को दुबई में अपना पहला लक्जरी होटल खोलने की घोषणा की, जिसका नाम पैलेट रॉयल रिफ्लेक्शंस होटल एंड स्पा है, जिसका उद्देश्य खाड़ी शहर में आने वाले भारतीय पर्यटकों की बढ़ती संख्या का लाभ उठाना है। यह कदम कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने आईपीओ के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि वह दुनिया भर में उच्च-स्तरीय संपत्तियों के अपने संग्रह को बढ़ाना चाहती है। यह लॉन्च इस वर्ष की शुरुआत में दुबई द्वारा भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा नियमों में हाल ही में दी गई ढील के बाद किया गया है, जिससे ओयो को 2024 में शहर में भारतीय आगंतुकों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है।

OYO ने कहा, "OYO में इस साल दुबई में 1 लाख से अधिक भारतीय पर्यटकों के आने की उम्मीद है। दुबई लंबे समय से भारतीय यात्रियों के लिए पसंदीदा स्थान रहा है, इसकी लक्जरी खरीदारी, आश्चर्यजनक वास्तुकला और जीवंत संस्कृति के कारण। यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब अमीरात 2024 में रिकॉर्ड संख्या में भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है।"

यह पहल वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से मध्य पूर्व क्षेत्र में प्रीमियम प्रॉपर्टी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की ओयो की रणनीति का हिस्सा है। ओयो वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात में 700 से अधिक संपत्तियों का संचालन करता है, जिनमें से 200 से अधिक विशेष रूप से दुबई में स्थित हैं, जो इस क्षेत्र में इसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है।

भारत दुबई पर्यटन के लिए सबसे बड़ा बाजार है, जहां 2023 में 11.9 मिलियन पर्यटक आएंगे, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन है, जहां क्रमशः 6.7 मिलियन और 5.9 मिलियन पर्यटक आएंगे। मध्य पूर्व में ओयो के व्यापार प्रमुख नितिन गुप्ता ने पीटीआई-भाषा को बताया, "हमने देखा है कि इस क्षेत्र में शानदार आवास की मांग करने वाले भारतीय पर्यटकों की मांग बढ़ रही है। ओयो का लक्ष्य दुबई में इस नए उद्यम के साथ इन जरूरतों को पूरा करना है।"पैलेट रॉयल रिफ्लेक्शंस होटल और स्पा से दुबई के व्यस्त आतिथ्य परिदृश्य में ओयो की पेशकश को और समृद्ध करने की उम्मीद है।