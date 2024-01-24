Oscar 2024: कब और कहां देख सकते हैं Oscar के लाइव Nomination? यहां जानें पूरी जानकारी, इन फिल्मों का रहेगा दबदबा

दर्शकों को हर साल दुनिया में फिल्म जगत के सबसे बड़े अवॉर्ड Oscar का बेसब्री से इंतजार रहता है। Academy of Motion Picture Arts and Sciences ने हाल ही में अवॉर्ड फंक्शन के 96वें संस्करण की घोषणा की है। द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज और एबीसी ने घोषणा की कि 96वां ऑस्कर रविवार, 10 मार्च, 2024 को होगा। यह शो ओवेशन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष अवॉर्ड के लिए 23 कैटेगरी में नॉमिनेशन का एलान किया जाएगा।

Oscar 2024: कब और कहां देख सकते हैं ऑस्कर के लाइव नॉमिनेशन? यहां जानें पूरी जानकारी, इन फिल्मों का रहेगा दबदबा

दर्शकों को हर साल दुनिया में फिल्म जगत के सबसे बड़े अवॉर्ड ऑस्कर्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने हाल ही में अवॉर्ड फंक्शन के 96वें संस्करण की घोषणा की है। द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज और एबीसी ने घोषणा की कि 96वां ऑस्कर रविवार, 10 मार्च, 2024 को होगा। यह शो ओवेशन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष अवॉर्ड के लिए 23 कैटेगरी में नॉमिनेशन का एलान किया जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि आप कब और कहां ऑस्कर अवॉर्ड के लाइव नॉमिनेशन देख सकते हैं।

ऑस्कर लाइव नॉमिनेशन कहां देखें?

शो को अकादमी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा। इसे ऑस्कर डॉट कॉम और ऑस्कर डॉट ओआरजी पर भी देखा जा सकता है। यानी की अकादमी की ऑफिशियल वेब साइट www.oscars.org/how-to-watch पर भी नॉमिनेशन देख सकते हैं।

भारत को नहीं मिला कोई नॉमिनेशन

इस साल भारत की तरफ से ऑस्कर 2024 के लिए फिल्म ‘2018’ को भेजा गया था, लेकि यह फिल्म शॉर्ट लिस्ट टॉप 15 में अपनी जगह नहीं बना पाई। हालांकि,आपको बता दें कि जिन 15 फिल्मों को चुना गया है, उनमें से भी सिर्फ 5 फिल्मों को ही ऑस्कर के लिए चुना जाएगा। नॉमिनेशन के लिए वोटिंग 11 जनवरी से शुरू हुई थी और 16 जनवरी को वोटिंग बंद कर दी गई थी। क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स और गोल्डन ग्लोब्स के विजेताओं को देखकर यह मान लेना उचित है कि अधिकांश नामांकन क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर और ग्रेटा गेरविग की बार्बी को मिलेंगे। मार्टिन स्कोर्सेसे की किलर्स ऑफ द फ्लावर मून और एम्मा स्टोन-स्टारर पुअर थिंग्स भी प्रतिष्ठित ट्रॉफी के दावेदार हैं।

इन फिल्मों को किया गया था शॉर्टलिस्ट

1. अमेरिकात्सी, Amerikatsi (आर्मेनिया)

2. द मॉन्क एंड द गन, The Monk and the Gun (भूटान)

3. द प्रॉमिस्ड लैंड, The Promised Land (डेनमार्क)

4. फॉलेन लीव्स, Fallen Leaves (फिनलैंड)

5. द टेस्ट ऑफ थिंग्स, The Taste of Things (फ्रांस)

6. द टीचर्स लाउंज, The Teachers’ Lounge (जर्मनी)

7. गॉडलैंड, Godland (आइसलैंड)

8. आईओ कैपिटानो, Io Capitano (इटली)

9. परफेक्ट डेज, Perfect Days (जापान)

10. टोटेम, Totem (मेक्सिको)

11. द मदर ऑफ ऑल लाइज, The Mother of All Lies (मोरक्को)

12. सोसाइटी ऑफ द स्नो, Society of the Snow (स्पेन)

13. फोर डॉटर्स, Four Daughters (ट्यूनीशिया)

14. 20 डेज इन मारियुपोल, 20 Days in Mariupol (यूक्रेन)

16. द जोन ऑफ इंट्रेस्ट, The Zone of Interest (यूनाइटेड किंगडम)