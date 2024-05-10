scorecardresearch
Registry: 57 में से 20 बिल्डरों ने ही 25% पैसा जमा कराया, रजिस्ट्री फिर फंसी

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 10, 2024 09:27 IST
नोएडा में अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं में शामिल 57 रियल एस्टेट डेवलपर्स में से 20 ने ही सिर्फ 25% भुगतान किया है ताकि रजिस्ट्री हो सके
नोएडा में अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं में शामिल 57 रियल एस्टेट डेवलपर्स में से 20 ने ही सिर्फ 25% भुगतान किया है ताकि रजिस्ट्री हो सके

Noida में अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं में शामिल 57 रियल एस्टेट डेवलपर्स में से 20 ने ही सिर्फ 25% भुगतान किया है ताकि रजिस्ट्री हो सके। सीईओ लोकेश एम की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद, नोएडा प्राधिकरण ने कहा कि उसे "भविष्य में इन 20 बिल्डरों से लगभग 450 करोड़ रुपये मिलेंगे। चार बिल्डरों ने कुल राशि का 25 प्रतिशत 83.47 करोड़ रुपये और आंशिक राशि 53.68 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।

प्राधिकरण

इस प्रकार, प्राधिकरण को 9 मई, 2024 तक कुल 224.45 करोड़ रुपये मिले हैं। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने अमिताभ कांत की सिफारिशे लागू की थी जिसके बाद बिल्डरों को 25% जमा करना था और रजिस्ट्री चालू करनी थी। लेकिन अभी तक सिर्फ 20 बिल्डरों ने ही पैसा जमा कराया है। इससे रजिस्ट्री का मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है।

